Пятый фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" состоится в субботу, 20 июля, в Парке культуры и отдыха села Романово, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
Праздник включен в Национальный календарь событий и событийный календарь региона. Гости мероприятия станут участниками массового рекорда "Самое большое количество съеденных вареников в одном месте".
Для гостей приготовят вареники с 50 различными начинками. Напомним, на прошлом фестивале съели 950 килограммов вареников.
Во время праздника состоится выставка самых необычных вареников.
В программе фестиваля также парад участников, соревнования по лепке и скоростному поеданию вареников, эстафеты, аукционы, турниры по боксу и самбо, выступления творческих коллективов, солистов, народных ансамблей украинской песни из регионов Сибири. На празднике будут работать фотозоны, аттракционы, детская площадка, ярмарка сувенирной продукции. Начнется фестиваль в 12 часов.
Доставку туристов на гастрономический фестиваль в Романово организуют:
- "Алтайский Дом туризма": (3852) 52-93-94;
- "Возрождение-Тревел": (3852) 50-00-15, 8-962-792-29-37;
- "Охота": (3852) 36-84-01;
- "Сириус Тур": (3852) 22-90-88, 8-923-714-11-57;
- "Турфирма Вояж Павловск": (38581) 2-27-82.
Условия бронирования и перечень услуг следует уточнять у туристических компаний.
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