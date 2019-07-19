Пятый фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" состоится в субботу, 20 июля, в Парке культуры и отдыха села Романово, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Праздник включен в Национальный календарь событий и событийный календарь региона. Гости мероприятия станут участниками массового рекорда "Самое большое количество съеденных вареников в одном месте".

Для гостей приготовят вареники с 50 различными начинками. Напомним, на прошлом фестивале съели 950 килограммов вареников.

Во время праздника состоится выставка самых необычных вареников.

В программе фестиваля также парад участников, соревнования по лепке и скоростному поеданию вареников, эстафеты, аукционы, турниры по боксу и самбо, выступления творческих коллективов, солистов, народных ансамблей украинской песни из регионов Сибири. На празднике будут работать фотозоны, аттракционы, детская площадка, ярмарка сувенирной продукции. Начнется фестиваль в 12 часов.

Доставку туристов на гастрономический фестиваль в Романово организуют:

"Алтайский Дом туризма": (3852) 52-93-94;

"Возрождение-Тревел": (3852) 50-00-15, 8-962-792-29-37;

"Охота": (3852) 36-84-01;

"Сириус Тур": (3852) 22-90-88, 8-923-714-11-57;

"Турфирма Вояж Павловск": (38581) 2-27-82.

Условия бронирования и перечень услуг следует уточнять у туристических компаний.