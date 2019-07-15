В России запущен пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщает газета "Известия". Пока услуга доступна в магазинах отдаленных сел, но до конца года ее планируется внедрить в крупнейших торговых сетях.

Начиная с осени их покупатели смогут на кассах магазинов не только расплачиваться средствами карты, но и наоборот – снимать с нее деньги.

После введения пин-кода покупателем может быть обналичена с его счета сумма до пяти тысяч рублей. Правда, для этого придется совершить покупку, рассказал замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Он выразил уверенность, что услуга должна прижиться в торговых сетях, так как она достаточно выгодна: магазины получат небольшую комиссию за операцию и смогут реже инкассировать наличность.

Нововведение коснется только тех торговых точек, где имеются устройства для безналичной оплаты.