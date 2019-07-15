Отдохнуть за пределами России летом из-за запрета ФССП не смогут почти 3,43 млн должников, сообщает ТАСС. Это 3% взрослого населения страны.

С января по май их количество выросло на почти на треть (на 31%). Наибольший прирост зафиксировали в Волгоградской области (в 3 раза), Приморском крае (в 2,8 раза), в Липецкой (в 2,4 раза) и Астраханской (в 2 раза) области, а также Кабардино-Балкарии (в 2 раза).

В общей сложности невыездные должники накопили 1,441 трлн рублей задолженности, при этом из них 135 млрд рублей приходятся всего на 41 человека.

Судебные приставы называют это одной из самых эффективных мер. Так, с января по май 2019 года желающие отдохнуть за границей погасили около 7,364 млрд рублей задолженности.

Примечательно, что свыше четверти от всей суммы (более 2 млрд рублей) выплатили должники Кемеровской области. Это абсолютный рекорд в России.