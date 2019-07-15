Жители Алтая увидят лунное затмение в ночь на 17 июля

Жители Алтайского края в ночь с 16 июля на 17 июля смогут наблюдать частное лунное затмение, при котором тень Земли частично закрывает Луну.

По информации Барнаульского планетария, максимальная фаза наступит в 4:00 утра по местному времени, когда диск скроет на 60%. Лучше всего наблюдать за затмением с 3:00 часов ночи. Общая продолжительность лунного затмения составит полтора часа.

Лунное затмение увидит почти вся Россия, кроме Чукотки, Камчатки, Дальневосточного побережья.

Как сообщает РИА "Новости", следующее полное лунное затмение, когда Луна окрасится в красный цвет, будет видно со всей территории России осенью 2025 года.

"Какие-то фазы полного лунного затмения будут видны на Дальнем Востоке и в Сибири 26 мая 2021 года и 8 ноября 2022 года. А со всей территории России полным лунным затмением мы сможем насладиться только 7 сентября 2025 года", — сказала заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.

При полном лунном затмении спутник Земли целиком попадает в ее тень и окрашивается в красный цвет, поэтому Луна и называется "кровавой".

21 января жители России наблюдали лунное затмение. К сожалению, жителей Алтайского края данное событие обошло стороной.