Полиция оцепила здание банка ВТБ на улице Малахова в Барнауле

Работники офиса банка стоят на улице / Фото: vk.com/barneos22

Здание банка ВТБ в Барнауле, расположенное на улице Малахова, оцеплено полицией, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Люди на улице. Очевидцы уточняют, что поступило сообщение о минировании", — говорится в сообщении.

Офис банка расположен по ул.Малахова, 88в. По данному адресу находится региональный операционный офис "Барнаульский".