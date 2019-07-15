Полиция оцепила здание банка ВТБ на улице Малахова в Барнауле

Работники офиса банка стоят на улице / Фото: vk.com/barneos22
Здание банка ВТБ в Барнауле, расположенное на улице Малахова, оцеплено полицией, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Люди на улице. Очевидцы уточняют, что поступило сообщение о минировании", — говорится в сообщении.
Офис банка расположен по ул.Малахова, 88в. По данному адресу находится региональный операционный офис "Барнаульский".
Комментарии
Почему эвакуация организована не должным образом? Почему машины стоят у офиса? Людей не отвели на безопасное расстояние? А если реально рванет.....
если реально рванет никому не будет жаль
поступило сообщение о минировании
Так его же взяли? Он вроде бы из Бийска рассылал сообщения? Не того взяли или это другой?
15.07.2019 13:30
петух с докучаево
а вам -то что за радость, еси взорвется здание, да не дай бог погибнут люди?