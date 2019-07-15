Матвиенко назвала условия для счастливой жизни на собственном примере

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что счастье в гармонии и назвала себя счастливым человеком, передает ТАСС.

"Я вообще счастливый человек, я считаю. Счастье для меня — это то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, где добилась определенных успехов. Счастье — в гармонии, у меня замечательная семья: сын, внучка", — отметила Матвиенко в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".

По ее словам, за все свои 47 лет трудового стажа она всегда была востребована.

Кроме того, Матвиенко поблагодарила свою семью за поддержку.

Стоит отметить, что вопросы счастья довольно серьезно волнуют Матвиенко. Так, в марте она предложила ежегодно замерять уровень счастья россиян. "В конечном итоге все, что мы делаем в государстве – это для того, чтобы были благополучны и счастливы люди", — подчеркнула она.

Ранее она предложила создать министерство счастья. А в феврале прошлого года выступила с инициативой учредить министерство одиночества, чтобы на фоне современного развития общества решать эмоциональные и моральные проблемы человека.