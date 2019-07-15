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30 км теплосетей заменят в Барнауле

, ИА "Амител"
"Барнаульская теплосетевая компания" вложит 1,175 млрд рублей в подготовку к зиме
Фото: inegorievsk.ru

Фото: inegorievsk.ru

"Барнаульская теплосетевая компания" на подготовку к зиме направит 1,175 млрд рублей, сообщает мэрия. На эти средства заменят 30 км теплосетей (в однотрубном исполнении).

С предприятием заключены договоры на реконструкцию 23 участков тепловых сетей общей протяженностью почти 7 тысяч погонных метров, замену насосных агрегатов и водяных подогревателей на семи тепловых пунктах и другие виды работ.

В их числе реконструкция участка тепломагистрали на улице Попова, где планируется расширение диаметра теплопровода.

Потребителей котельной по Лесному тракту переведут на контур БТЭЦ-3. Для этого выполнят техническое перевооружение тепловых сетей от улицы Трактовой до проезда Южного. Общая их протяженность составит свыше 4 тысяч метров.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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