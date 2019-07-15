Алтайский портал недвижимости назвал предполагаемого инициатора создания искусственного земельного участка с последующим строительством на нем 29 жилых домов, школы, детсада, спортивно-оздоровительного комплекса, набережной, пешеходной и парковой зон на месте Лесного пруда в Барнауле.

По информации портала, разработка проекта по освоению территории проводилась по инициативе ООО "МДС-Алтай", которое ранее никогда не занималось застройкой жилых кварталов.

Компания специализируется на добыче ископаемых, производством земляных работ, бурением, а также торговлей топливом, природными ресурсами и созданных на их основе материалами.

Так как участок не входит в число особо охраняемых территорий и на нем не водятся краснокнижные животные и растения, там планируется произвести частичную рубку зеленых насаждений и подготовку искусственной площадки под застройку.

В настоящее время территория не предназначена для жилой застройки, однако после предусмотренных проектом мероприятий, ее назначение собираются изменить.

Пруд Лесной основан в русле реки Барнаулки в 1980 году после строительства гидротехнического сооружения для развития рекреационной зоны. До 1999-го здесь работал муниципальный пляж.

С 2000 года вода была спущена, плотина перестала функционировать и регулировать сток. Сейчас котловина представляет собой проточное пойменное болото со скоплением мусора, бытовых и строительных отходов.

Подведение итогов тендера состоится 29 июля. Победитель обязан распланировать территорию, выполнить инженерные изыскания, в том числе на водной глади, провести работы по созданию искусственного земельного участка не позднее 31 декабря 2020 года.

А уже к 31 декабря 2022 необходимо построить несколько объектов – три многоэтажных жилых дома, набережную, а также другие здания и сооружения.