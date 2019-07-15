Получившая известность после резонансного дела по статье "Экстремизм", возбужденного после мемов в интернете, Мария Мотузная вернулась в Россию.

Опасаясь уголовного преследования, она несколько месяцев жила на Украине и в Литве. Позднее рассказала о тоске о родной стране и о том, что хочет вернуться обратно.

О деятельности после возвращения на родину Мотузная пока не рассказывает. По ее словам, планирует остаться жить в Санкт-Петербурге.

На вопрос о том, будет ли она заниматься правозащитной деятельностью, девушка отвечать отказалась.

"Пока не могу больше ничего сказать, к сожалению. Ни да, ни нет", — цитирует слова Мотузной "МБХ медиа".

Напомним, 6 августа 2018 года Индустриальный районный суд Барнаула начал рассматривать дело в отношении Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась по статьям 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 282 (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии) УК РФ.

По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды.

Уголовное дело в отношении уроженки Барнаула прекратили после вступления в силу закона о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ. В частности, отныне фигурантами уголовного дела могут стать лица, повторно размещающие возбуждающие ненависть картинки либо создавшие "серьезную угрозу для основ конституционного строя и безопасности государства".