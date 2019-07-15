В первом полугодии 2019 года наблюдается снижение стоимости полисов ОСАГО для водителей, сообщает РБК. Так, с 1 января по 11 июля 2019 года цена на них упала на 5,6%, что составляет около 319 рублей.

Тенденция к уменьшению платы наблюдается в 81 регионе России. Выросла она только в пяти субъектах РФ: Новосибирской области, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Туве.

Сильнее всего ценник упал в Магаданской области (на 740 руб.), Республике Коми (на 627 руб.), Пермском крае (на 618 руб.), Саратовской (на 465 руб.) и Еврейской автономной областях (на 456 руб.).

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс объясняет такую тенденцию индивидуализация тарифов ОСАГО, которая усилила конкуренцию в среде страховщиков.

Речь идет о решении ЦБ расширить коридор базовых ставок тарифа по ОСАГО, принятом в ноябре 2018 года. Допустимые расценки увеличили на 20% как вверх, так и вниз.