Министерство труда возмутилось формулировкой "дополнительный выходной", которую использовали некоторые СМИ, говоря о том, что россиянам дадут право раз в год отпроситься с работы для прохождения диспансеризации.

"Формулировка "дополнительный выходной", используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной", — цитирует "Интерфакс" пресс-службу Минтруда.

В ведомстве уточнили, что такой законопроект действительно разрабатывается.

С начала 2019 года работающие россияне могут раз в три года взять дополнительный день оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации. Люди предпенсионного возраста – два дня каждый год.

С мая также начали действовать новые правила прохождения профилактических медосмотров. Теперь население, начиная с 40 лет, будет проходить эту процедуру ежегодно, а до этого возраста – раз в три года. Особое внимание уделят раннему выявлению онкологических заболеваний: для этого людям старше 40 лет будут проводить скрининги.

Как минимум раз в год должны появляться у врачей и более молодые совершеннолетние люди, но им будет достаточно профилактического осмотра.