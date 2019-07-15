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Барнаульцев предупреждают о массовых отключениях горячей воды

, ИА "Амител"
Это связано с реконструкцией и запланированным ремонтом теплосетей
Фото: cheltv.ru

Фото: cheltv.ru

Сибирская генерирующая компания предупредила население Барнаула о готовящихся массовых отключениях горячей воды на период от одного дня до двух недель.

Это связано с реконструкцией и запланированным ремонтом теплосетей, на которых за период испытаний — с 17 июня по 10 июля – выявили 256 повреждений, что на 34 больше, чем за тот же период 2018 года.

Перекрытие воды некоторые жители краевой столицы могли наблюдать уже 15 июля. Так, в 9:00 16 июля горячую воду вернут в 56 многоквартирных домов, 3 детских сада и 2 школы на территории Железнодорожного района, а отключат на сутки – 130 многоквартирных домов, 7 детских садов, 2 школы и 89 домов частного сектора.

До 17 июля будут ждать горячей воды 48 многоквартирных домов, школа и частично частный сектор в Индустриальном, Ленинском и Железнодорожном районах, до 18 июля – 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ, до 22 июля – 26 многоквартирных домов и две школы на ул. Малахова и Павловском тракте, до 30 июля – шесть многоквартирных домов и спортивная школа на улице Георгия Исакова, до 1 1августа в детсаду по адресу Сизова, 22.

Кроме того, горячего водоснабжения не будет с 18 до 19 июля в 15 многоквартирных домах, школе и детском саду в микрорайоне Дружный, с 22 до 23 июля — в 19 многоквартирных домах, детсаду, двух больницах и пожарной части по улицам Георгия Исакова, Гущина, Малахова и Юрина, с 16 по 30 июля — в шести многоквартирных домах и спортшколе на улице Георгия Исакова.

На карте отмечены объекты, где ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения, а также дома, где ресурс подан раньше (зеленый цвет) заявленного срока.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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