Сильнее всего спрос вырос на вакансии в сферах транспорта и логистики, производства и управления персоналом, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Как сообщает РИА Новости в сфере транспорта и логистики количество вакансий выросло более, чем на четверть (на 28%). Наибольший прирост дал спрос на водителей в службах доставки компаний интернет-торговли и такси-агрегаторов.

В тройку по росту запроса на сотрудников также вошли производство (+17%) и управление персоналом (+16%).

Единственной сферой, в которой уменьшилось количество свободных мест, стал банковский сектор (-10%).

Количество активных соискателей выросло на 12%. Он чаще ищут работу в сферах медицины и фармацевтики (+23%), транспорта и логистики (+19%), продаж (+16%), а также управления персоналом и маркетинга (по +15%).