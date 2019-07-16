Сильнее всего спрос вырос на вакансии в сферах транспорта и логистики, производства и управления персоналом, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.
Как сообщает РИА Новости в сфере транспорта и логистики количество вакансий выросло более, чем на четверть (на 28%). Наибольший прирост дал спрос на водителей в службах доставки компаний интернет-торговли и такси-агрегаторов.
В тройку по росту запроса на сотрудников также вошли производство (+17%) и управление персоналом (+16%).
Единственной сферой, в которой уменьшилось количество свободных мест, стал банковский сектор (-10%).
Количество активных соискателей выросло на 12%. Он чаще ищут работу в сферах медицины и фармацевтики (+23%), транспорта и логистики (+19%), продаж (+16%), а также управления персоналом и маркетинга (по +15%).
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"Единственной сферой, в которой уменьшилось количество свободных мест, стал банковский сектор "
Самое интересное, что машиностроение даже не рассматривают. Тем временем заводов все меньше, и безработных инженеров и специалистов все больше.
Судя по тенденции, могучая страна скоро превратится в шавку-перекупщицу. Ничего не производим только продаем нефть и перепродаем китайские товары. Профит лишь с накруток за ценникии. Соответственно чем дальше - тем накрутки будут расти, и народу все тяжелее и тяжелее будет