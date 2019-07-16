В связи с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора с 21 июля по 4 августа будет закрыто движение всех видов транспорта, сообщается на официальном сайте города.

Ограничение коснется нечетной проезжей части пр-кта Ленина от ул.Димитрова до ул.Чкалова, по четной проезжей части пр-кта Ленина от ул.Партизанской до ул.Чкалова, а также по участку ул.Чкалова от здания №62а до здания №64.

На время работ движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

маршруты №1, 10, 19, 20, 24, 25, 35, 53, 55, 109, 109оп: …пр-кт Ленина – ул.Партизанская – пр-кт Комсомольский – ул.Димитрова – пр-кт Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу пр-кт Ленина, 54), далее – по маршрутам, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – ул.Димитрова – пр-кт Комсомольский – ул.Партизанская – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

маршруты №27, 29, 110, 144: …пр-кт Ленина – ул.Партизанская – пр-кт Комсомольский – ул.Димитрова – пр-кт Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу пр-кт Ленина, 54), далее – по маршрутам, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – ул.Димитрова – пр-кт Социалистический – ул.Партизанская – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

маршрут №6: ул.Анатолия – пр-кт Комсомольский – ул.Димитрова – пр-кт Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу пр-кт Ленина, 54), далее – по маршруту, в обратном направлении: …пр-кт Ленина – ул.Димитрова – пр-кт Социалистический – ул.Анатолия – пр-кт Ленина – ул.Никитина, далее – по маршруту;

маршрут №41: …ул.Партизанская – пр-кт Комсомольский – ул.Димитрова – пр‑кт Ленина (временный остановочный пункт в районе здания по адресу пр-кт Ленина, 54), далее – по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул.Димитрова – пр‑кт Социалистический – ул.Партизанская, далее пр маршруту;

Движение троллейбусов будет осуществляться до пл.Победы.

Барнаульцев просят быть внимательными и заранее планировать поездки.