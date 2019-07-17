Первую в этом году магистраль по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" приняли в Барнауле. Трехкилометровый отрезок дороги, ведущий от краевой столицы к Затону, не ремонтировали почти 30 лет. На приемке участка присутствовали глава Барнаула Сергей Дугин и министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Первый ремонт за 30 лет

Для поселка, в котором проживает около 2,5 тысяч человек, отремонтированная дорога — единственная транспортная артерия, ведущая в краевую столицу. Поэтому, когда во время паводка ее затапливает, фактически местные жители становятся отрезанными от города. По этой дороге жители поселка ежедневного ездят на работу, а большегрузы привозят в Затон продукты и другие товаров для повседневной жизни. Исходя из большой нагрузки на полотно и высокую вероятность подтопления, дорогу ремонтировали по всем современным требований. Гарантия на асфальт, по условиям контракта, составляет пять лет, как и на других объектах проекта "БКАД".

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антона Шеломенцева, протяженность обновленной дороги составляет 2,7 километра. Стоимость всех работ превысила 18 миллионов рублей. Подрядчик — ООО ПСК "Индустрия" — выполнил укладку двух слоев асфальтобетона, укрепление обочин щебнем. Всего же в Барнауле по состоянию на 16 июля завершают ремонтные работы на 13 городских магистралях.

33 дороги

В планах городских властей приведение в порядок и дорог непосредственно в самом поселке Затон. Такую задачу на следующий год перед подчиненными поставил глава Барнаула Сергей Дугин. Он напомнил, что на территории столицы края третий год реализуют национальный приоритетный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За это время из федерального и краевых бюджетов город получил миллиарды рублей, что позволило привести в порядок десятки улиц.

"Всего в этом году в городе будет отремонтировано 33 участка дорог. Одна дорога — по улица Попова — будет серьезно реконструирована, а еще одна — на Солнечной Поляне — построена с нуля, на остальных участках сделают капремонт. Кроме того, в рамках городской программы по ремонту сельских дорог будет отремонтировано более 20 магистралей в пригородных территориях, на эти цели направим порядка 36 миллионов рублей", — сказал Сергей Дугин.

Начальник независимой лаборатории ООО "ИПЦ "Стандарт" Роман Личаченко рассказал журналистам, что на каждом этапе работ эксперты проводили контроль качества, отслеживали технологии производства. Перед началом работ оценивали качество применяемых материалов. Когда работы были закончены, то проверили ровность дорожного полотна, которое соответствует всем стандартам качества.

Какие дороги отремонтируют в 2019 году

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на выполнение ремонтных работ в Барнауле выделено 965 миллионов рублей. Для сравнения в прошлом — 910 миллионов. Из федерального бюджета выделено 580 млн рублей, из регионального — 286 миллионов. На сегодняшний день ремонт идет на 26 объектах, в высокой степени готовности 13 из них.

Это улицы Антона Петрова, Аносова, Шукшина, Ленинградская, проспект Сибирский и другие. Кроме того, дорожники приступили к строительству автомобильной дороги по улице Солнечная Поляна от Жасминной до Энтузиастов, протяженность 0,7 километра. За два года расширят дорогу по улице Попова от Власихинской до улицы Трактовой, протяженность 3,2 километра. На эти цели будет направят около 600 миллионов рублей, а работы будут завершены только в 2020 году. Еще один важный объект — капитальный ремонт проспекта Ленина в Барнауле на который выделено около 180 миллионов. На дорогах, ремонт которых выполняется в рамках национального проекта, будут установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, обустроены автобусные остановки и пешеходные переходы.

Всего в этом году по всему Алтайскому краю будет отремонтировано более 200 объектов. На сегодняшний день дорожники работают на 141 участке. К осени 2020 года будет проведена реконструкция моста через реку Барнаулка с его расширением до четырёх полос, а также устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения. На участке дороги от моста до перекрестка с улицы Кутузова проведут расширение проезжей части. Благодаря этому водители смогут двигаться по двум полосам в каждую сторону.

В 2019 году в проекте "БКАД" участвует и Бийск. Там отремонтируют более 10 километров автодороги "Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области", связывающей между собой Алтайский край и Кузбасс. В наукограде также отремонтируют улицы Севастопольская, Вали Максимовой. В Новоалтайске обновят улицу Октябренок, Коммунистическую, Южсиба и другие.