Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.

"Это лучше, чем шампанское заказывать. Лучше Дому культуры помочь", — прокомментировал Смолов свое решение.

Смолов принял участие в новом выпуске юмористического шоу Comment Out, в котором также приняла участие известная телеведущая и певица Ольга Бузова.

Согласно правилам, Смолов должен был либо выполнить смешное задание, написав комментарий под последним постом в Instagram Дмитрия Нагиева, либо перечислить деньги на благотворительность. Спортсмен решил выбрать второй вариант.

Размещенный на сайте Boomstarter проект по сбору средств на ремонт Дома культуры отмечен как завершенный. Собраны необходимые 414 тысяч рублей. Всего приняли участие 17 благотворителей, взнос Смолова оказался самым крупным.

"Дом культуры для села — это его сердце... и мы просим поддержки, не дать ему остановиться! Живи село!" — говорится в описании к сбору средств.

В описании говорится, что Дом культуры будет носить имя благотворителя. Таким образом, в селе Костин Лог появится Дом культуры имени Смолова.