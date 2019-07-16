Вторник, 16 Июль, 22:14

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,81
€ 70,68
Обь
230см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Пожар в барнаульской многоэтажкеОтключения горячей воды-2019
Новости

Футболист Смолов в качестве наказания оплатил ремонт Дома культуры на Алтае

, ИА "Амител"
Теперь в Мамонтовском районе Алтайского края появится Дом культуры имени Федора Смолова
В селе Костин Лог появится Дом культуры имени Смолова / Фото: кадр из видео

В селе Костин Лог появится Дом культуры имени Смолова / Фото: кадр из видео

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.

"Это лучше, чем шампанское заказывать. Лучше Дому культуры помочь", — прокомментировал Смолов свое решение.

Смолов принял участие в новом выпуске юмористического шоу Comment Out, в котором также приняла участие известная телеведущая и певица Ольга Бузова.

Согласно правилам, Смолов должен был либо выполнить смешное задание, написав комментарий под последним постом в Instagram Дмитрия Нагиева, либо перечислить деньги на благотворительность. Спортсмен решил выбрать второй вариант.

Размещенный на сайте Boomstarter проект по сбору средств на ремонт Дома культуры отмечен как завершенный. Собраны необходимые 414 тысяч рублей. Всего приняли участие 17 благотворителей, взнос Смолова оказался самым крупным.

"Дом культуры для села — это его сердце... и мы просим поддержки, не дать ему остановиться! Живи село!" — говорится в описании к сбору средств.

В описании говорится, что Дом культуры будет носить имя благотворителя. Таким образом, в селе Костин Лог появится Дом культуры имени Смолова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:48
Футболист Смолов в качестве наказания оплатил ремонт Дома культуры на Алтае 0
20:41
Ущерб от массовой гибели пчел на Алтае и других регионах оценили в трлн рублей 0
20:29
Пьяный житель Алтая в борьбе за женщину убил соперника несколькими ударами 0
19:44
Предложения барнаульцев по генплану города рассмотрели на комиссии 1
19:12
Звездная авария: фура с концертным оборудованием Киркорова вылетела с трассы 0
18:51
Доходы и тарифы: Хорохордин рассказал Путину о проблемах Республики Алтай 2
18:09
Неизвестные похитили бетонный вазон с цветами у Пенсионного фонда в Камне-на-Оби 1
17:56
Жители алтайского села отказываются выбрасывать мусор в баки и кидают рядом 9
17:01
Мужчина, спьяну решивший переплыть реку, утонул в Камне-на-Оби 4
16:44
Движение на участках проспекта Ленина закроют с 21 июля из-за ремонта коллектора 3
16:21
Новый способ оплаты вывоза мусора могут предложить россиянам 9
16:05
Лоукостер "Победа" запустил рейс из Москвы на Алтай после прямой линии с Путиным 1
15:49
А коней – на колбасу? В Барнауле под угрозой закрытия старейшая конная школа 10
15:32
Виктор Томенко поручил подумать над помощью алтайским пчеловодам 1
15:09
"Затонцы получили": Дугин принял первую дорогу, отремонтированную по нацпроекту 7
15:02
Гонки, драйв и роботы: чемпионат по дрифту состоялся в Барнауле 0
14:47
Выявлены нарушения при госзакупках лекарств в Новосибирской области 0
14:31
На кровлю горевшего в Барнауле дома выделено 11 млн рублей из резервного фонда 8
14:22
План по дорожному нацпроекту на 2019 год выполнен в Алтайском крае на 40% 0
14:09
75-летний байкер из Кузбасса погиб в Горном Алтае 0
13:57
Первый пятизвездочный отель построят в Алтайском крае 2
13:42
Рекорд по лежанию звездочкой на воде собираются побить в Яровом в этом году 9
13:28
Список безопасных пляжей в Алтайском крае расширился до 61 5
13:11
Две тысячи вакансий для выпускников Алтая представлено на интерактивном портале 0
12:42
Сотрудник алтайского СИЗО получал от заключенного денежные переводы на счет 1
12:34
Пьяная бийчанка без прав угнала машину и обматерила полицейских 5
12:17
"Приказал плыть в шторм". СК назвал виновника ЧП с "Барракудой" на Оби 0
12:02
Москвичи откроют кофейню в новом здании на месте "Барнаульского разлома" 18
11:49
МЧС передало штормпрогноз из-за аномальной жары в Алтайском крае 0
11:35
Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области 8
11:19
Продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года прокомментировал Минтруд 6
11:05
Барнаульцам объяснили, чем опасно купаться возле "Леруа Мерлен" 53
10:44
BCG: 40% частного капитала России владеют сверхбогатые 13
10:30
Обеспечить продовольственную безопасность: АлтГУ начинает подготовку кадров 10
10:20
Предприятия Кузбасса за месяц удвоили долги перед сотрудниками 5
10:07
Алтайские компании отправятся с бизнес-миссией в столицу Приморья 0
09:56
Захарова ответила на угрозу взорвать Крымский мост 14
09:26
Эксперты рассказали, в каких сферах вырос спрос на сотрудников 1
09:01
Покалеченную в приемной семье девочку хотят удочерить десятки людей 0
08:30
Роскомнадзор потребовал удалить свастику с герба РФ в Facebook 18
08:15
Делегацию из Германии удивило техническое оснащение Павловского ДОК 12
08:00
Уязвимость российского С-400 выявили в США 7
07:45
Школа летом: как помочь ребенку добиться результата 0
07:30
Бастрыкин предложил ввести конфискацию имущества за коррупцию 8
07:02
Барнаульский жилой комплекс стал призером международного архитектурного конкурса 0
06:48
История четырех колец: как менялись автомобили Audi 2
06:30
Дефицит вакцины против бешенства в Алтайском крае объяснили в Минздраве 6
06:21
Лучшие снимки с конкурса Drone Awards 0
06:01
Бабкина и звёзды "Хищника","Индианы Джонса": что ждать от Шукшинского фестиваля 3
23:51
Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.