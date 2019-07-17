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Новости

Алтайский школьник украл у одноклассницы банковскую карту и пошел в магазин

, ИА "Амител"
14-летний подросток похитил в чужом доме продукты питания и банковскую карту
Подросток вину признал в полном объеме и раскаялся / Фото: priumnojay.ru

Подросток вину признал в полном объеме и раскаялся / Фото: priumnojay.ru

Подросток на Алтае обвиняется в краже денег с чужого банковского счета, сообщает региональный СК.

"В одном из сел Первомайского района 14-летний обвиняемый совместно со своим другом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, в феврале 2019 года проникли в дом к однокласснице", — говорится в сообщении ведомства.

В доме школьники похитили продукты питания и банковскую карту. После они пошли тратить деньги со счета потерпевших, успев использовать более 5 тысяч рублей. Делали они это путем бесконтактного расчета картой в магазинах.

Подросток вину признал в полном объеме и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее другие школьники в Рубцовске "раздели" манекен и украли одежду. Происходящее заметили продавцы, однако подростки, несмотря на протесты последних, забрали снятую одежду и скрылись.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

17.07.2019 11:54
гость

Меня кстати удивила функция по которой можно снимать с карты до 1000 рублей без пинкода. Это повысило привлекательность потерянной или украденной карты

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17.07.2019 12:46
- гость -

Без этой функции у полицаев массовые сокращения придётся производить

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17.07.2019 13:32
krash

до 1500 вроде же? на сбере покрайнеймере

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17.07.2019 13:35
гость

1500 без пинкода это еще лучше для утерянной карты

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