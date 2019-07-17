Подросток на Алтае обвиняется в краже денег с чужого банковского счета, сообщает региональный СК.
"В одном из сел Первомайского района 14-летний обвиняемый совместно со своим другом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, в феврале 2019 года проникли в дом к однокласснице", — говорится в сообщении ведомства.
В доме школьники похитили продукты питания и банковскую карту. После они пошли тратить деньги со счета потерпевших, успев использовать более 5 тысяч рублей. Делали они это путем бесконтактного расчета картой в магазинах.
Подросток вину признал в полном объеме и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее другие школьники в Рубцовске "раздели" манекен и украли одежду. Происходящее заметили продавцы, однако подростки, несмотря на протесты последних, забрали снятую одежду и скрылись.
Комментарии
Меня кстати удивила функция по которой можно снимать с карты до 1000 рублей без пинкода. Это повысило привлекательность потерянной или украденной карты
Без этой функции у полицаев массовые сокращения придётся производить
до 1500 вроде же? на сбере покрайнеймере
1500 без пинкода это еще лучше для утерянной карты