Завершить благоустройство дворов планируется до 30 октября / Фото: barnaul.org

В мэрии Барнауле отчитались о ходе благоустройства городских дворов в рамках проекта "Комфортная городская среда".

Завершить благоустройство дворов планируется до 30 октября. Всего в этом году будет выполнено благоустройство 83 дворовых территорий Барнаула на общую сумму 187 млн рублей. Кроме того, из бюджета города на проведение благоустроительных работ и работ по контролю качества предусмотрено софинансирование в размере 12,2 млн рублей.

На территории Октябрьского района в этом году благоустроят 26 дворовых территорий по следующим адресам: ул. Молодежная, 2а, 16, пр-кт Ленина, 64, 80, 92, ул. Союза Республик, 23а, ул. Советская, 3, 22, 24, 28, ул. Брестская, 6, ул. Гулькина, 37, 37а, ул. Горно-Алтайская, 19, 21, ул. 80 Гвардейской Дивизии, 36, ул. Германа Титова, 17, ул. Тимуровская, 31, пр-кт Космонавтов, 35, ул. Глушкова, 31, 36, ул. Малахова, 5, 7, б-р 9-го Января, 88, ул. Воровского, 115, ул. Октябрят, 44.

Сейчас во дворах домов №19 и 21 по улице Горно-Алтайской работники подрядной организации заменили бордюрный камень, заасфальтировали внутридворовые проезды, тротуары и новые пешеходные дорожки.

Продолжается ремонт во дворах домов №5 и 7 по улице Малахова. Здесь уже заменили бордюры и в ближайшее время приступят к асфальтированию.

Следующими объектами, на которых начнутся работы по благоустройству, станут дома №31 по улице Глушкова и №36 по улице 80-й Гвардейской Дивизии.

В Ленинском районе по проекту ведется благоустройство дворовых территорий по ул.Юрина, 208, ул.Попова, 43, ул.Шукшина, 26, ул.Георгия Исакова. 266, ул.Антона Петрова, 174, 176, ул.Солнечная Поляна, 21. Подрядная организация во всех дворах выполнила работы по устройству бордюрного камня и в двух дворах уже выполнен ремонт асфальтового покрытия.

В рамках дополнительных работ у домов по ул.Антона Петрова, 156, ул.Попова, 43 обустроят детские площадки: установят песочницы, игровые комплексы.

Все работы, как отмечается, выполняет подрядная организация ООО ПК "Индустрия". Подчеркивается, что благоустройство происходит под контролем общественности и депутатов.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула потратят 27 миллионов на благоустройство главной аллеи города. Связанные с этим работы на проспекте Ленина должны быть завершены к 1 сентября.