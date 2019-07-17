Признаки скорой остановки сердца назвали медики

Медики назвали симптомы, которые предупреждают о приближающейся остановке сердца, пишут "Известия" со ссылкой на исследование, проведенное специалистами из клиники сердечно-сосудистых заболеваний в Палм Бич (США).

Выяснилось, что бессимптомного летального исхода от остановки сердца не бывает. Необходимо вовремя распознать соответствующие признаки.

"Около 80% симптомов проявлялись в промежутке от четырех недель до времени за час перед внезапной остановкой сердца", — отметили эксперты.

Для такого вывода кардиологи проанализировали данные о болезнях 600 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет, у которых произошла остановка сердца. Исследование позволило выделить несколько симптомов, которые говорят о приближении приступа.

Медики советуют обратить внимание на боли в груди или левом плече, одышку, головокружение, тошноту, резко изменившийся сердечный ритм. Кроме того, свидетельствовать о серьезной патологии может обморок, резкое повышение давления, изменение цвета лица, внезапный приступ сильной усталости.

При появлении данных симптомов, в особенности если заметны сразу несколько, следует незамедлительно обратиться к врачам.

Ранее медики назвали способы защитить сердце в любом возрасте. Нужно отказаться от курения и, в идеале, исключить употребление спиртного, а также сбалансированно питаться и регулярно заниматься спортом.