Национальный проект "БКАД" в Алтайском крае выполнили на 40%

План национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на 2019 год выполнен в Алтайском крае почти на 40%, сообщили в региональном министерстве транспорта. Всего в этом сезоне службы приведут в порядок дороги на 200 участках.

На сегодняшний день дорожники работают на 141 участке, в их числе одна из самых востребованных трасс в окрестностях краевой столицы — объездная дорога. Здесь ведут масштабные работы, запланированные на два строительных сезона. По информации ведомства, к осени 2020 года на участке проведут реконструкцию моста через Барнаулку, его расширят до четырех полос, а также завершат устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения.

На участке дороги от моста до перекрестка с улицей Кутузова также расширят проезжую часть — водители смогут двигаться по двум полосам в каждую сторону. Стоимость ремонта объекта за два года составит 290 миллионов рублей. Мост последний раз ремонтировали порядка десяти лет назад,

В общей сложности дороги обновят во всех районах Алтайского края. На эти цели направили порядка шести миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Как заявил заместитель главы краевого Минтранса Дмитрий Коровин, все работы на объекте выполняются в запланированные сроки.

Вместе с национальным проектом в крае реализуют и региональный проект ремонта дорог. Так, напомним, масштабные работы ведут, например, в Рубцовске, где по распоряжению губернатора Виктора Томенко предусмотрен масштабный комплекс работ – восстановление дорожного полотна, обустройство заездов, тротуаров и остановочных павильонов. Всего на эти цели было выделено около 100 миллионов рублей.

В конце прошлой недели специалисты Алтайавтодора совместно с главой Рубцовска Дмитрием Фельдманом и подрядчиками оценили ход работ. Комиссия посетила один из самых крупных объектов — улицу Октябрьскую, которая соединяет несколько частей города. В целом у комиссии не возникло больших претензий к работе подрядчика.

На участке улицы Октябрьской реконструировали ливневую канализацию. После усадки земли дорожники полностью завершат работы на объекте. В настоящее время для обеспечения комфортного проезда уложен нижний слой асфальта.

16 июля глава Барнаула Сергей Дугин и министр транспорта Александр Дементьев приняли первую дорогу, отремонтированную в этом году в рамках национального проекта. Для поселка, в котором проживает около 2,5 тысяч человек, отремонтированная дорога — единственная транспортная артерия, ведущая в краевую столицу. Дорога не обновлялась почти 30 лет. Теперь жители поселка имеют возможность ездить по новенькому асфальту, рассчитанному не только на большегрузы, но и паводковые воды.

В 2019 году в проекте "БКАД" участвует и Бийск. Там отремонтируют более 10 километров автодороги "Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области", связывающей между собой Алтайский край и Кузбасс. В наукограде также отремонтируют улицы Севастопольская, Вали Максимовой. В Новоалтайске обновят улицу Октябренок, Коммунистическую, Южсиба и другие.