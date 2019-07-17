Среда, 17 Июль, 13:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,81
€ 70,68
Обь
230см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Пожар в барнаульской многоэтажкеОтключения горячей воды-2019
Новости

Национальный проект "БКАД" в Алтайском крае выполнили на 40%

, ИА "Амител"
Дороги в регионе строят ударными темпами

План национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на 2019 год выполнен в Алтайском крае почти на 40%, сообщили в региональном министерстве транспорта. Всего в этом сезоне службы приведут в порядок дороги на 200 участках.

На сегодняшний день дорожники работают на 141 участке, в их числе одна из самых востребованных трасс в окрестностях краевой столицы — объездная дорога. Здесь ведут масштабные работы, запланированные на два строительных сезона. По информации ведомства, к осени 2020 года на участке проведут реконструкцию моста через Барнаулку, его расширят до четырех полос, а также завершат устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения.

На участке дороги от моста до перекрестка с улицей Кутузова также расширят проезжую часть — водители смогут двигаться по двум полосам в каждую сторону. Стоимость ремонта объекта за два года составит 290 миллионов рублей. Мост последний раз ремонтировали порядка десяти лет назад,

В общей сложности дороги обновят во всех районах Алтайского края. На эти цели направили порядка шести миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Как заявил заместитель главы краевого Минтранса Дмитрий Коровин, все работы на объекте выполняются в запланированные сроки.

Вместе с национальным проектом в крае реализуют и региональный проект ремонта дорог. Так, напомним, масштабные работы ведут, например, в Рубцовске, где по распоряжению губернатора Виктора Томенко предусмотрен масштабный комплекс работ – восстановление дорожного полотна, обустройство заездов, тротуаров и остановочных павильонов. Всего на эти цели было выделено около 100 миллионов рублей.

В конце прошлой недели специалисты Алтайавтодора совместно с главой Рубцовска Дмитрием Фельдманом и подрядчиками оценили ход работ. Комиссия посетила один из самых крупных объектов — улицу Октябрьскую, которая соединяет несколько частей города. В целом у комиссии не возникло больших претензий к работе подрядчика.

На участке улицы Октябрьской реконструировали ливневую канализацию. После усадки земли дорожники полностью завершат работы на объекте. В настоящее время для обеспечения комфортного проезда уложен нижний слой асфальта.

16 июля глава Барнаула Сергей Дугин и министр транспорта Александр Дементьев приняли первую дорогу, отремонтированную в этом году в рамках национального проекта. Для поселка, в котором проживает около 2,5 тысяч человек, отремонтированная дорога — единственная транспортная артерия, ведущая в краевую столицу. Дорога не обновлялась почти 30 лет. Теперь жители поселка имеют возможность ездить по новенькому асфальту, рассчитанному не только на большегрузы, но и паводковые воды.

В 2019 году в проекте "БКАД" участвует и Бийск. Там отремонтируют более 10 километров автодороги "Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области", связывающей между собой Алтайский край и Кузбасс. В наукограде также отремонтируют улицы Севастопольская, Вали Максимовой. В Новоалтайске обновят улицу Октябренок, Коммунистическую, Южсиба и другие.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.07.2019 12:14
- гость -

И разрушили на 20%...))))
Ув. Амик, сможете узнать судьбу дороги бульвар 9го января сделанную по БКАД в 2018 году, зимой её перекопали на 50%, весной 2019 присыпали песком... и все забыли про неё.

0  1
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
13:27
Приложение для "состаривания" FaceApp захватил соцсети 0
13:13
Комфортная в городе среда: мэрия Барнаула рассказала о благоустройстве дворов 1
13:03
Ни жениться, ни умереть. ФНС объяснила "сбой" реестра ЗАГСов 7
12:47
Уроженку Алтая обманул на 300 тысяч рублей двойник дагестанского КВНщика 0
12:42
Алтайский преподаватель развеял мифы о Шукшине в фильме для Первого канала 0
12:30
Инопланетяне вернулись. Что такое зона 51 и почему её хотят штурмовать? 6
12:25
Прокуратура проверит "Сибирские Мальдивы" 1
12:15
Пять человек пострадали и один погиб в результате ДТП на Алтае 0
11:58
Эксперт предсказал "плохой день" для рубля в конце июля 0
11:45
Фотография алтайского озера победила в конкурсе и украсила дом в Москве 0
11:39
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты 8
11:25
Национальный проект "БКАД" в Алтайском крае выполнили на 40% 1
11:07
Алтайский школьник украл у одноклассницы банковскую карту и пошел в магазин 4
10:55
124 зарплаты на долги. Названы самые закредитованные регионы 4
10:46
Россияне делятся в соцсетях снимками лунного затмения 0
10:32
Рецепт выгодного интернета: роутер или приставка за рубль и скорость 100 Мбит/с 0
10:15
Барнаульских девочек ищут для участия в конкурсе красоты "Мисс лето" 8
10:05
Песков ответил на призыв к конфискации имущества за коррупцию 17
09:55
"Игра престолов" получила рекордные 32 номинации на "Эмми" 0
09:24
ТРК "Эдем" в Новосибирске закрыли по решению суда 0
09:02
Митя Фомин рассказал об особенном чувстве свободы на Алтае 4
08:47
Проект набережной Барнаулки оценили в 7,7 млн рублей 6
08:32
5 причин купить летнюю резину прямо сейчас 0
08:16
Новый способ расчета оплаты за мусор могут ввести в России 5
08:01
Детям - только лучшее: международная выставка соберет яркие детские товары 0
07:46
Оптовые цены на сахар упали на четверть за 8 месяцев 1
07:31
Космические технологии по земным ценам: имплантация зубов стала доступней 0
07:30
"Шукшинские дни на Алтае − 2019": интерактивная карта всех мероприятий фестиваля 1
07:24
Когда за покупки дарят подарки: в Барнауле пройдет масштабная акция 0
07:01
Гарь и сырость: барнаульская пятиэтажка через неделю после пожара 3
06:42
Дожить до ста: как на Алтае развивают систему ухода за пожилыми людьми 19
06:01
В Затоне особого внимания: как в барнаульском поселке отремонтировали дорогу 3
23:56
Молодой житель Алтая проник в дом приятеля и изнасиловал предпенсионерку 3
23:37
Региональная Спартакиада пенсионеров пройдет в Барнауле 2
22:51
Большую свалку мусора обнаружили в Барнауле в районе Солнечной поляны 5
22:26
Алтайские полицейские получили условно за выбивание признаний у невиновного 17
21:48
Футболист Смолов в качестве наказания оплатил ремонт Дома культуры на Алтае 3
20:41
Ущерб от массовой гибели пчел на Алтае и других регионах оценили в трлн рублей 3
20:29
Пьяный житель Алтая в борьбе за женщину убил соперника несколькими ударами 1
19:44
Предложения барнаульцев по генплану города рассмотрели на комиссии 5
19:12
Звездная авария: фура с концертным оборудованием Киркорова вылетела с трассы 3
18:51
Доходы и тарифы: Хорохордин рассказал Путину о проблемах Республики Алтай 4
18:09
Неизвестные похитили бетонный вазон с цветами у Пенсионного фонда в Камне-на-Оби 2
18:03
С кем соперничал Шукшин: пройдите тест Amic и выиграйте приз 0
17:56
Жители алтайского села отказываются выбрасывать мусор в баки и кидают рядом 18
17:01
Мужчина, спьяну решивший переплыть реку, утонул в Камне-на-Оби 5
16:44
Движение на участках проспекта Ленина закроют с 21 июля из-за ремонта коллектора 5
16:21
Новый способ оплаты вывоза мусора могут предложить россиянам 11
16:05
Лоукостер "Победа" запустил рейс из Москвы на Алтай после прямой линии с Путиным 2
15:49
А коней – на колбасу? В Барнауле под угрозой закрытия старейшая конная школа 13

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.