Барнаулец Михаил Поспелов, обвиняемый в убийстве Михаила Седова, заявил, что не виновен, полицейские выбили из него признательные показания. Об этом порталу Amic.ru рассказал его адвокат Сергей Дорожкин после очередного заседания 16 июля. Защитник заявляет, что представленные в суде факты не доказывают вину молодого человека.

"Мне Поспелов сказал, что он ничего не совершал. Со слов подзащитного его истязали "опера", пытались его чуть ли не изнасиловать и он написал явку", — заявил адвокат.

Уже второй судебный процесс сторона обвинения предоставляет суду и присяжным заседателям свои доказательства вины двух молодых барнаульцев Михаила Поспелова и Евгения Кочергина. Их задержали по обвинению в жестоком убийстве 38-летнего Михаила Седова, который пропал 2 октября 2018 года . Его нашли уже мертвым через несколько дней в лесополосе с видимыми телесными повреждениями.

Оба подсудимых, которым к слову грозит пожизненное лишение свободы, на заседании вели себя спокойно, без особого волнения. Поспелов и вовсе держался уверенно, все время что-то записывал и даже задал вопрос одному из свидетелей. Но об этом позже. Возможно, сказалось участие в деле опытного адвоката Сергея Дорожкина.

Мать Михаила Седова, которая присутствовала на заседании, рассказала порталу Amic, что до настоящего времени никто из обвиняемых до сих пор не извинился. Каждое слушание пожилая женщина плачет, когда слышит подробности убийства её сына.

Только силуэты

Первым свидетелем, допрошенным в этот день, стал сосед Михаила Седова по гаражному кооперативу. Он последний, кто видел барнаульца живым. Рассказал, что в этот вечер он и Седов как обычно разговорили про общее увлечение — рыбалку.

"Это был октябрь, поэтому спининговая ловля была в самом разгаре. Он (про Седова — прим. ред.) последние года два-три занимался спининговой ловлей. У меня в этом большой опыт, я занимаюсь рыбалкой с конца 80-х", — именно с этих слов начал свой рассказ свидетель. О рыбалке он говорил подробно, о деталях убийства значительно меньше.

Из того, что можно было отнести к делу, сосед по гаражу рассказал: вечером 2 октября около получаса общался с Михаилом, ничего подозрительного свидетель не заметил, и когда Седов ушел, мужчина остался в гараже заниматься своими делами. Через некоторое время ему позвонил знакомый и рассказал, что в гаражах, где-то рядом с ним, кого-то избивают.

"Я сразу открыл дверь из гаража, посмотрел по сторонам, не было ни автомобилей, ничего", — вспомнил свидетель. Он не застал момент нападения, но слышал какой-то крик издалека. Рядом с гаражным боксом Михаила увидел только лужу крови и связку ключей. Subaru соседа, ранее припаркованная у гаража, также отсутствовала.

Гособвинитель пыталась "выжать" из свидетеля максимум: "Кто кричал, женщина, мужчина, ребенок, какого характера был этот шум?" Но свидетель лишь ответил, что слышал отдаленный шум и ничего конкретного. "Крики о помощи или свое имя я не слышал", — объяснял сосед Седова. Был ли возле гаража кто-то из подсудимых, свидетель не знал и факта нападения не видел.

Второй свидетель хоть и находился на другой стороне большого гаражного кооператива, в сумерках все-таки увидел избиение человека. По его словам, били двое.

"Стояли две машины, их было видно наполовину из-за забора. Темные автомобили. Фонарь светил", — вспоминал свидетель. Одеты были во что-то темное, добавил мужчина.

Согласно его показаниям, у каждого из нападающих было по металлическому лому не менее полутора метров. Он слышал угрозы с матами от нападающих, а после избиения один из злоумышленников затащил жертву в автомобиль. Преступники уехали на двух автомобилях (один из которых был предположительно Михаила Седова — прим. ред).

Свидетель сел на велосипед и поторопился на подмогу, но на месте уже никого не увидел, кроме соседа Седова.

"Вы запомнили лицо нападавших, вы можете их узнать", — сходу спросил адвокат Дорожкин и получил от свидетеля ответ: "только силуэты".

Свой вопрос задал и обвиняемый Поспелов: "Мужчину, потерпевшего сколько людей тащило?". Ответ — двое.

Третий свидетель вместе со вторым жарил сосиски в гаражном кооперативе.

"В районе девяти часов был громкий крик: "Андрюха!". Больше я ничего не слышал, выглянул из гаража и увидел, что на противоположной стороне кооператива несколько человек избивают одного, после чего он упал", — пояснил мужчина.

Этот свидетель позвонил знакомому полицейскому и рассказал о случившемся (сотрудника полиции должны допросить на одном из следующих заседаний в качестве свидетеля по факту полученного телефонного звонка — прим. ред). Мужчина припомнил два автомобиля темного цвета и силуэты.

В суде рассказали, что похищенный автомобиль, из-за которого могли убить Михаила Седова, стоит в 615 тысяч рублей.

Оказалось также, что в деле имеется запись с видеорегистратора. Некоторое время зал находился в напряженном ожидании изобличения преступников. Но на экране показали фрагмент поездки одного из жителей города, где во время движения по проселочной дороге слева вдалеке рядом с деревьями виднелся автомобиль. По словам супруги убитого Виктории Переясловской, это была машина Михаила. Каких-либо людей в кадре видно не было.

А где доказательства?

Адвокат Михаила Поспелова заявил в беседе с Amic.ru о несостоятельности обвинения

"Видео показали, и что? Это как доказывает вину моего подзащитного? Никак. Тоже самое было и на первом заседании, где свидетель подробно рассказывал, как произошло нападение и сослался на другого человека, который сегодня сказал, что ничего не видел. У следствия нет доказательств", — заявил адвокат Дорожкин.

У него на каждое слово обвинения был свой аргумент, не надо забывать, что защита подсудимых — это его многолетняя работа. Возможно, поэтому он так охотно делился своими наблюдениями с порталом Amic.

"Присяжные должны оценивать фактические обстоятельства без воды. Мы два судебных заседания слышим про рыбалку, про охоту, про то, что кто-то где-то что-то услышал. Судья не сказал, что свидетель говорит не по существу, не сделал замечание. У меня уже улыбка появилась на лице: судья сделайте замечание, не надо нам про рыбалку", — комментировал выступление свидетеля Сергей Дорожкин в беседе с корреспондентом Amic.

Он подчеркнул, что рад участию присяжных заседателей: "Вот что там адвоката слушать — он за деньги работает. А здесь есть присяжные, которые слышат очевидные вещи."

Следующий процесс запланирован на 18 июля 2019 года. В этот день убитому барнаульцу Михаилу Седову исполнилось бы 39 лет.