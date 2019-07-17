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Доказательства вины обвиняемых в убийстве барнаульца Седова предъявили в суде

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Один из задержанных заявил, что не виновен, а признательные показания из него выбили
Подсудимый Михаил Поспелов. Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Подсудимый Михаил Поспелов. Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Барнаулец Михаил Поспелов, обвиняемый в убийстве Михаила Седова, заявил, что не виновен, полицейские выбили из него признательные показания. Об этом порталу Amic.ru рассказал его адвокат Сергей Дорожкин после очередного заседания 16 июля. Защитник заявляет, что представленные в суде факты не доказывают вину молодого человека.

"Мне Поспелов сказал, что он ничего не совершал. Со слов подзащитного его истязали "опера", пытались его чуть ли не изнасиловать и он написал явку", — заявил адвокат.

Уже второй судебный процесс сторона обвинения предоставляет суду и присяжным заседателям свои доказательства вины двух молодых барнаульцев Михаила Поспелова и Евгения Кочергина. Их задержали по обвинению в жестоком убийстве 38-летнего Михаила Седова, который пропал 2 октября 2018 года . Его нашли уже мертвым через несколько дней в лесополосе с видимыми телесными повреждениями.

Оба подсудимых, которым к слову грозит пожизненное лишение свободы, на заседании вели себя спокойно, без особого волнения. Поспелов и вовсе держался уверенно, все время что-то записывал и даже задал вопрос одному из свидетелей. Но об этом позже. Возможно, сказалось участие в деле опытного адвоката Сергея Дорожкина.

Мать Михаила Седова, которая присутствовала на заседании, рассказала порталу Amic, что до настоящего времени никто из обвиняемых до сих пор не извинился. Каждое слушание пожилая женщина плачет, когда слышит подробности убийства её сына.

Только силуэты

Первым свидетелем, допрошенным в этот день, стал сосед Михаила Седова по гаражному кооперативу. Он последний, кто видел барнаульца живым. Рассказал, что в этот вечер он и Седов как обычно разговорили про общее увлечение — рыбалку.

"Это был октябрь, поэтому спининговая ловля была в самом разгаре. Он (про Седова — прим. ред.) последние года два-три занимался спининговой ловлей. У меня в этом большой опыт, я занимаюсь рыбалкой с конца 80-х", — именно с этих слов начал свой рассказ свидетель. О рыбалке он говорил подробно, о деталях убийства значительно меньше.

Из того, что можно было отнести к делу, сосед по гаражу рассказал: вечером 2 октября около получаса общался с Михаилом, ничего подозрительного свидетель не заметил, и когда Седов ушел, мужчина остался в гараже заниматься своими делами. Через некоторое время ему позвонил знакомый и рассказал, что в гаражах, где-то рядом с ним, кого-то избивают.

"Я сразу открыл дверь из гаража, посмотрел по сторонам, не было ни автомобилей, ничего", — вспомнил свидетель. Он не застал момент нападения, но слышал какой-то крик издалека. Рядом с гаражным боксом Михаила увидел только лужу крови и связку ключей. Subaru соседа, ранее припаркованная у гаража, также отсутствовала.

Гособвинитель пыталась "выжать" из свидетеля максимум: "Кто кричал, женщина, мужчина, ребенок, какого характера был этот шум?" Но свидетель лишь ответил, что слышал отдаленный шум и ничего конкретного. "Крики о помощи или свое имя я не слышал", — объяснял сосед Седова. Был ли возле гаража кто-то из подсудимых, свидетель не знал и факта нападения не видел.

Второй свидетель хоть и находился на другой стороне большого гаражного кооператива, в сумерках все-таки увидел избиение человека. По его словам, били двое.

"Стояли две машины, их было видно наполовину из-за забора. Темные автомобили. Фонарь светил", — вспоминал свидетель. Одеты были во что-то темное, добавил мужчина.

Согласно его показаниям, у каждого из нападающих было по металлическому лому не менее полутора метров. Он слышал угрозы с матами от нападающих, а после избиения один из злоумышленников затащил жертву в автомобиль. Преступники уехали на двух автомобилях (один из которых был предположительно Михаила Седова — прим. ред).

Свидетель сел на велосипед и поторопился на подмогу, но на месте уже никого не увидел, кроме соседа Седова.

"Вы запомнили лицо нападавших, вы можете их узнать", — сходу спросил адвокат Дорожкин и получил от свидетеля ответ: "только силуэты".

Свой вопрос задал и обвиняемый Поспелов: "Мужчину, потерпевшего сколько людей тащило?". Ответ — двое.

Третий свидетель вместе со вторым жарил сосиски в гаражном кооперативе.

"В районе девяти часов был громкий крик: "Андрюха!". Больше я ничего не слышал, выглянул из гаража и увидел, что на противоположной стороне кооператива несколько человек избивают одного, после чего он упал", — пояснил мужчина.

Этот свидетель позвонил знакомому полицейскому и рассказал о случившемся (сотрудника полиции должны допросить на одном из следующих заседаний в качестве свидетеля по факту полученного телефонного звонка — прим. ред). Мужчина припомнил два автомобиля темного цвета и силуэты.

В суде рассказали, что похищенный автомобиль, из-за которого могли убить Михаила Седова, стоит в 615 тысяч рублей.

Оказалось также, что в деле имеется запись с видеорегистратора. Некоторое время зал находился в напряженном ожидании изобличения преступников. Но на экране показали фрагмент поездки одного из жителей города, где во время движения по проселочной дороге слева вдалеке рядом с деревьями виднелся автомобиль. По словам супруги убитого Виктории Переясловской, это была машина Михаила. Каких-либо людей в кадре видно не было.

А где доказательства?

Адвокат Михаила Поспелова заявил в беседе с Amic.ru о несостоятельности обвинения

"Видео показали, и что? Это как доказывает вину моего подзащитного? Никак. Тоже самое было и на первом заседании, где свидетель подробно рассказывал, как произошло нападение и сослался на другого человека, который сегодня сказал, что ничего не видел. У следствия нет доказательств", — заявил адвокат Дорожкин.

У него на каждое слово обвинения был свой аргумент, не надо забывать, что защита подсудимых — это его многолетняя работа. Возможно, поэтому он так охотно делился своими наблюдениями с порталом Amic.

"Присяжные должны оценивать фактические обстоятельства без воды. Мы два судебных заседания слышим про рыбалку, про охоту, про то, что кто-то где-то что-то услышал. Судья не сказал, что свидетель говорит не по существу, не сделал замечание. У меня уже улыбка появилась на лице: судья сделайте замечание, не надо нам про рыбалку", — комментировал выступление свидетеля Сергей Дорожкин в беседе с корреспондентом Amic.

Он подчеркнул, что рад участию присяжных заседателей: "Вот что там адвоката слушать — он за деньги работает. А здесь есть присяжные, которые слышат очевидные вещи."

Следующий процесс запланирован на 18 июля 2019 года. В этот день убитому барнаульцу Михаилу Седову исполнилось бы 39 лет.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

Комментарии

17.07.2019 14:07
Валерий

Откуда эта ориентировка - усатый мужик. Их никто не видел, а как тогда поймали, где доказуха?

0  0
17.07.2019 14:38
гость

все время что-то записывал и даже задал вопрос одному из свидетелей

Наверное, где его можно встретить и куда позвонить, чтобы он вышел

0  0
17.07.2019 14:39
гость

"опера", пытались его чуть ли не изнасиловать

что там за "опера"

0  0
17.07.2019 14:47
гость

Самое интересное будет, когда полицейские объяснят, как они установили фамилии Поспелов и Качергин, как получили ордер на их арест. Явно не на показаниях о рыбалке

0  0
17.07.2019 14:49
- гость -

А доказуха из показаний убийц. Они всё сначала рассказали . Следователь закрепил доказательства. А то, что отказываться стали, это в их СИЗО научили и адвокат, так по закону можно. А совесть изначально им дала шанс очиститься от груза. Доказуха бывает не только - люди свидетели, а много и много других улик, например обувь в крови, днк, врут на мелочах, косвенный свидетель, которому хвалились убийцы, отсутствие алиби, нахождение сотового телефона и т.д. надеюсь, что в суде выяснят правду.

0  0
17.07.2019 14:50
гость

Автомобиль стоит в 615 тысяч рублей, поле угона, без документов тысяч 200 наверное, по сотке на брата могли взять. Хотя и попасться при продаже авто проще всего

0  0
17.07.2019 15:00
Полковник

Знаю я этого адвоката Дорожкина, много дел он развалил, язык у него подвязан мама не горюй. Здесь или отпечатки пальцев, или что-то изъятое у пацанов в хате, либо та же машина на которой они в гаражи заехали. Если ничего из вещдоков не нашли будет по другому. Пацанов конечно не отпустят по домам, но статью придется переквалифицировать. Именно убийство не докажут, били и забили. Тяжкие повлекшие смерть.

0  0
17.07.2019 15:01
гость

О, а кто из них был с усами. И почему сбрил?

0  0
17.07.2019 15:06
гость

Не знаю, насчет тяжкие, повлекшие смерть. Если загрузили и куда то повезли, то явно не с целью где то живого выгрузить. Значит мотив убить с целью сокрытия был. Тяжкие, повлекшие смерть, это если вырубили, забрали ключи и уехали, а он умер

0  0
17.07.2019 15:08
гость

Да и ножевых ранений там была какое то количество, которое явно на нежелание убивать не тянет

0  0
17.07.2019 15:10
гость

Наверное у Дорожкина будет первый косяк

0  0
17.07.2019 15:11
гость

Идея не раскаиваться в содеянном может сослужить и медвежью услугу

0  0
17.07.2019 15:18
месный

Я вот не пойму, зачем куда-то везти и возможно спалится на этом, гараж-то вот он, затащи туда и делай что хочешь, особенно если там погреб есть. И Зачем комуто неходовая напрочь по продаже машина да ещё редкая достаточно.

17.07.2019 15:00
Полковник
Именно убийство не докажут, били и забили. Тяжкие повлекшие смерть.

А как докажут тяжкие да ещё повлекшие. А по дороге и там где его нашли ему никто побоев добавить прям не мог в принцыпе?

0  0
17.07.2019 15:24
9

оправдывать надо здесь.пусть работают полицейские ,а не галки закрывают на первых подходящих.Но в нашей стране оправдательных приговоров нет в принципе.2%!!!Такого не может быть ни по какой статистике ни вероятности.Посадить могут любого кто не в то время не в том месте.Так что не зарекаемся,типа я ж нормальный меня то за что.

0  0
17.07.2019 15:24
Полковник


17.07.2019 15:18
месный Я вот не пойму, зачем куда-то везти и возможно спалится на этом, гараж-то вот он, затащи туда и делай что хочешь, особенно если там погреб есть. И Зачем комуто неходовая напрочь по продаже машина да ещё редкая достаточно.

В 21 веке судья как и прокурор ждут видео, на втором месте слова людей, которые все видели. Если первого и второго нет, начинают знакомить с результатами ОРМ и всего прочего. Если на кону пожизненное, даже лет 15 - карабкаться будут до конца

0  0
17.07.2019 15:27
- гость -

Это что за доказательства строящиеся только на признании?Так реально можно любого посадить.Где отпечатки,кровь,экспертизы,орудие убийства?

0  0
17.07.2019 15:37
- гость -

Завтра будет последний день, когда сторона обвинения будет что-то предъявлять уже в третий раз. Потом начнутся реальные аргументы со стороны пацанов, которые отсидели уже по пол года

0  0
17.07.2019 15:39
Гость

Свидетель видел только силуэты,но 2 лома(?) полутораметровых разглядел.

0  0
17.07.2019 15:42
Гость

Кроме признаний доказательства есть?
Все что читаем никак не доказывает вину Поспелова и Кочергина.
А признания все знают как получают опера со следователем, жаль только присяжным это не дадут рассказать

А то получается со времен Вышинского ничего изменилось, признание вины - царица доказательств

0  0
17.07.2019 16:08
- гость -

Доказуха должна быть, обвинение предъявлено сильно тяжелое. И тот факт, что они уже пробыли за решеткой больше полгода - это серьезная реабилитация будет. Я не верю ,что пацаны не наследили. Если на их одежде нет крови, и нигде ничего нет, даже отпечатков, то о чем тогда думает прокурор

0  0
17.07.2019 16:24
Dimas

Уровень журналистики, описали процесс как будто средние века, сейчас камни горячие принесут и каждый будет держать, если рука целая останется, то невиновные. Там же есть объективные доказательства, отпечатки, следы, кровь, орудия преступления. Где это все в статье?

0  0
17.07.2019 16:32
- гость -

На заседании ничего из этого не представили, может это десерт

0  0
17.07.2019 16:32
- гость -

По мне так выглядит это следующим образом: ребята сначала признались не подумав, затем послушав адвоката, видя, что в материалах дела нет достаточных кроме их признания улик, решили отказаться от показаний придумав про давление и "изнасилование" операми.

0  0
17.07.2019 16:40
Полковник


- гость -

По мне так выглядит это следующим образом: ребята сначала признались не подумав, затем послушав адвоката, видя, что в материалах дела нет достаточных кроме их признания улик, решили отказаться от показаний придумав про давление и "изнасилование" операми.

Согласен, но как на них вышли

0  0
17.07.2019 16:44
гость

Ребята не вначале признались, а ребята вначале как то под арестом оказались, значит на них как то вышли. Не могли же опера выбирать 2-х друзей, у которых есть темная машина. Раз как то вышли и им дали визу на задержание, значит что-то было. Как вышли, судя по статье еще не предъявили. И интересно, что один отрицает, а второй нет

0  0
17.07.2019 16:47
гость

А могут признать виновными и тот, который не раскаялся получить пожизненное, а тот, который раскаялся 25 лет, потому что может перевоспитаться?

0  0
17.07.2019 16:49
гость

Получается ведь, что один сотрудничает со следствием, а в второй препятствует. Да нет, это ерунда какая то, второй то знает, с кем он был

0  0
17.07.2019 16:50
гость

Один из задержанных заявил, что не виновен

Если второй это не заявил, значит второй этого оговаривает. Это уже вообще фигня

0  0
17.07.2019 16:50
- гость -

Дают всегда меньше максималки. 12-15

0  0
17.07.2019 16:52
гость

12-15, а потом по УДО через 5-7? Так они могут еще пару раз попробовать

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