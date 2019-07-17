Жители Камня-на-Оби неоднократно пытались поднять вопрос о разрушающейся стене / Фото: izvestiy-kamen.ru

Обрушение кирпичной стены административного здания произошло в Камне-на-Оби в ночь с 16 на 17 июля, пишут "Каменские известия".

На сегодняшний день в здании располагается местный мировой суд и несколько организаций. В частности там обжились региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов и коммунальная компания — и это делает инцидент еще более забавным, если можно так выразиться.

"Кирпичная кладка здания, расположенного по ул. Громова, 49, до сих пор продолжает разрушаться так, что ходить мимо попросту опасно для жизни и здоровья", — пишет издание.

Убирать упавшие кирпичи никому не хочется, да и смысла особого нет, поскольку есть опасность, что с высоты третьего этажа неожиданно выпадут окна и еще несколько кирпичей.

Стоит отметить, что горожане неоднократно пытались поднять вопрос о разрушающейся стене, выходящей прямо на пешеходную зону. Кирпичи там падают на тротуар регулярно и независимо от сезона года. Иногда опасную зону огораживают красной лентой. По-видимому, ночной ливень стал последней каплей.

Само здание принадлежало ранее обанкротившемуся муниципальному предприятию "Каменские Теплосети". Сейчас находится в конкурсной массе и должно быть выставлено на торги.

Как пояснил ио главы администрации Каменского района Алексей Жихаренко, власти уже не раз безуспешно обращались к конкурсному управляющему по этому поводу. В ближайшее время на его имя будет выписано предписание, а также будет подано соответствующее заявление в прокуратуру.

Как уточняет ГТРК "АЛТАЙ", кирпичная стена обрушилась в нефункционирующей части здания.

В июне прошлого года рухнувшая стена "похоронила" под собой автомобиль в центре Барнаула.