Сразу три сибирских города попали в ТОП-10 по загрязнению воздуха диоксидом азота: Новосибирск, Красноярск и Омск, сообщает российское отделение Greenpeace.

Концентрация опасного токсичного газа проанализирована на основе спутниковых данных в период с июня 2018 года по май 2019-го. За основу брались усредненные показатели в радиусе 18 км от городского центра.

Москва совершенно заслуженно лидирует. Она накопила 0,78 единицы Добсона диоксида азота. Это вдвое больше, чем два ее ближайших преследователя вместе взятых.

В тройку вошли Санкт-Петербург и Челябинск. У них по 0,38 единиц Добсона. Пятерку замкнули Новосибирск (0,35) и Красноярск (0,31). Последним в ТОП-10 оказался Омск (0,19).

Диоксид азота — опасный токсичный газ, вызывающий респираторные симптомы и заболевания легких при остром воздействии. Он повышает риск хронических заболеваний при длительном воздействии.