Реальные денежные доходы россиян в 2019 году снова упали, следует из данных, опубликованных Росстатом.

С января по июнь 2019-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года граждане РФ с учетом инфляции заработали на 0,4% меньше. Прогнозируется, что с июля по декабрь этот показатель начнет свой рост.

Реально располагаемая сумма снизилась еще сильнее – на 1,3%. Ведомство прогнозирует, что во втором полугодии снижение замедлится до 0,2%.

Напомним, по этому показателю население России уже шестой год подряд становится беднее. Так, в 2018-м снижение реальных доходов составило 0,2%, в 2017-м – 1,7%, в 2016-м – 5,8%, в 2015-м – 3,2%, а в 2014-м – 0,7%.