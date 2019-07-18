ГУ МЧС России по Алтайскому краю назвали предварительную причину пожара в двухэтажном здании, где ранее располагалась музыкальная школа, — поджог.

Сообщение о возгорании по адресу ул. Калинина, 5а в экстренные службы поступило около 1:28 ночи 18 июля. К моменту прибытия первого подразделения горели второй этаж и чердачное помещение здания 1935 года постройки.

Огонь охватил площадь 600 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки. Полтора часа потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать горение – в 3 часа ночи огонь был потушен.

"Сложность в тушении возникла из-за быстрого распространения пламени по деревянным конструкциям строения, — уточнили в пресс-службе ведомства. — В результате пожара огнем была уничтожена крыша здания, повреждены стены и перекрытия".

В тушении пожара задействовали 30 человек личного состава и 9 единиц техники.