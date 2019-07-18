В мэрии Барнаула обсудили степень готовности города к зиме / Фото: barnaul.org

Очередное заседание штаба по подготовке хозяйства Барнаула к работе в грядущий зимний период состоялось в администрации города в четверг, 18 июля, сообщается на официальном сайте города.

Первый замглавы администрации Барнаула Вячеслав Франк обсудил с участниками совещания степень готовности города к отопительному периоду и ход ремонтной кампании, главным образом на тепловых сетях.

Как было отмечено в ходе мероприятия, "Барнаульской теплосетевой компанией" в 2019 году запланирована замена 30 км трубопроводов тепловых сетей, на это будет затрачено 1 млрд 175 млн рублей. На сегодняшний день энергетики заменили 10 км сетей.

Программа подготовки к зиме в предприятии складывается из ремонтной и инвестиционных программ. Так, ремонтной программой на 2019 год предусмотрены капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и текущий ремонт по результатам гидравлических испытаний. Из 14 запланированных участков общей протяженностью 3 010 п.м сейчас ведутся работы на девяти, выполнена перекладка 1 357,46 п.м трубопроводов.

Ведутся работы по благоустройству на участках тепловой сети контура БТЭЦ-3. В рамках текущего ремонта выполнена замена отдельных участков трубопроводов протяженностью 4 901 п.м.

Что касается инвестиционной программы, то сейчас выполняется реконструкция теплотрасс, из 23 участков общей протяженностью 7 129 п.м выполнена замена тепловых сетей на 15 объектах (410 п.м). Ведутся работы по реконструкции теплотрасс с увеличением диаметра на двух участках тепловых сетей общей протяженностью 1 024 п.м.

В рамках перехода в ценовую зону (альткотельная) реконструкция девяти магистральных тепловых сетей из 11 предусмотренных программой. Продолжаются работы по переводу потребителей котельной по Лесному тракту на контур теплоснабжения ЕТО АО "Барнаульская генерация", источник БТЭЦ-3.

Также участники встречи обсудили вопросы подготовки муниципальных и ведомственных котельных, тепловых кооперативов к отопительному сезону.

Франк призвал представителей ресурсоснабжающих организаций сделать все, чтобы минимизировать неудобства, которые испытывают горожане из-за ремонтных работ на сетях. Он еще раз обратил внимание на необходимость соблюдения графиков выполнения работ, своевременного восстановления благоустройства после них.

Главам районных администраций поручено усилить контроль за получением актов готовности к отопительному периоду в отношении жилых домов и социальных объектов.

В феврале житель Барнаула нашел теплосеть без изоляции, которая отапливала зимний ленточный бор. Тогда сообщалось, что БТСК приступит к восстановлению изоляции трубопроводов в период ремонтной кампании 2019 года.