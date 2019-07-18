Фонтан, отремонтированный в 2018 году, в Камне-на-Оби вновь нуждается в срочном ремонте, сообщает газета "Каменские известия".
"Современная" пленка, которой обклеивали внутреннюю поверхность фонтана, вспучилась и частично всплыла на поверхность воды.
Технология еще во время производства работ вызвала беспокойство у журналистов, однако власти тогда заверили, что подрядчик надежный, а подобная технология – применяется по всей России.
В общей сложности потратили 2 млн рублей на реконструкцию этой территории, включая замену инженерных сооружений, починку скамеек и восстановление плитки после подземных работ.
Однако эта красота не прошла проверку временем. В первое же лето она требует нового ремонта.
В городской администрации заверили, что собираются в кратчайшие сроки решить эту проблему, договорившись с подрядчиком об устранении недостатков.
"Будем выяснять, что послужило причиной дефектов: нарушения при эксплуатации или строительстве. Действительно, на общественных территориях ввиду того, что работы проводились и поздней осенью с приходом весны образовались дефекты, — заявил исполняющий обязанности главы администрации Каменского района Алексей Жихаренко. — Безусловно, мы воспринимаем их, как брак в работе. С подрядчиком есть договоренность, что недоделки будут исправлены".
Комментарии
Прокололи. от вандалов не застрахован не кто
Надо не пленкой обклеивать, а керамикой.
Нужно писающего мальчика из бронзы поставить.
Это подтверждает, что г... в г... не тонет: из чего сделали, то и получили....
Подобная технология, которая применяется во всей России, это все делать через одно место, а деньги попилить.
пленкой? о_О афигеть. Че только не сделают дабы распилить бюджет. оформлена то была плитка поди.
Нужно как с асфальтом, официально разрешить укладывать в снег и дождь...