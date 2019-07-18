Фонтан, отремонтированный в 2018 году, в Камне-на-Оби вновь нуждается в срочном ремонте, сообщает газета "Каменские известия".

"Современная" пленка, которой обклеивали внутреннюю поверхность фонтана, вспучилась и частично всплыла на поверхность воды.

Технология еще во время производства работ вызвала беспокойство у журналистов, однако власти тогда заверили, что подрядчик надежный, а подобная технология – применяется по всей России.

В общей сложности потратили 2 млн рублей на реконструкцию этой территории, включая замену инженерных сооружений, починку скамеек и восстановление плитки после подземных работ.

Однако эта красота не прошла проверку временем. В первое же лето она требует нового ремонта.

В городской администрации заверили, что собираются в кратчайшие сроки решить эту проблему, договорившись с подрядчиком об устранении недостатков.

"Будем выяснять, что послужило причиной дефектов: нарушения при эксплуатации или строительстве. Действительно, на общественных территориях ввиду того, что работы проводились и поздней осенью с приходом весны образовались дефекты, — заявил исполняющий обязанности главы администрации Каменского района Алексей Жихаренко. — Безусловно, мы воспринимаем их, как брак в работе. С подрядчиком есть договоренность, что недоделки будут исправлены".