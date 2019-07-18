На территории мемориального комплекса воинам-бийчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, планируют разместить новый памятник. Он увековечит память воинов-интернационалистов, павших при боевых действиях в Афганистане и локальных войнах.

С соответствующим предложением к администрации обратились ветераны локальных войн. Градостроительный комитет одобрил их инициативу и организовал онлайн-голосование бийчан, в ходе которого им предлагают выразить свое мнение о дополнении Мемориала новым памятником. Голосование будет продолжаться еще неделю.

"Из нескольких эскизов эксперты выбрали тот, что гармонично впишется в существующий мемориальный комплекс, станет его частью и будет символизировать преемственность поколений защитников Родины", — пишет "Бийский рабочий".

Речь идет о месте, где сейчас располагается цветочная клумба – это справа от главного входа на территорию Мемориала.