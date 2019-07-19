Каникулы по режиму: почему родители отправляют детей на лето в "Юнармию"

Служба на погранзаставе, тактическая и боевая подготовка, поисковые операции — вот как проводят летние каникулы юнармейцы. Алтайские школьники старше восьми лет общаются с военнослужащими, участвуют в полевых выходах. Подробности порталу Amic.ru рассказал начальник штаба регионального отделения "Юнармии" Всеволод Глушков

Детский призыв

По словам Всеволода Глушкова, алтайские подростки охотно проводят летние каникулы в отрядах, и родители относятся к движению положительно.

"Лучше пусть ребенок учится собирать-разбирать автомат Калашникова и поёт патриотические песни, чем бесцельно проводит время на фудкорте торгового центра или "сидит" в телефоне", — считает собеседник.

Кстати, немало среди юнармейцев ребят из многодетных и неполных семей, школьников, стоящих на учёте. Для таких детей это возможность понять, что можно жить по-другому.

Совсем недавно, 14 июля, закончилась профильная смена "Юнармеец", которая проходила в селе Нижнекаянча. В лагере подростки пообщались с действующими военнослужащими Алейской бригады, представителями космических и ракетных войск. Лучшие бойцы обучали школьников боевой подготовке и становились судьями межотрядных соревнований.

Вторая смена прошла в селе Ая. Третья начнется 26 июля вновь в Нижнекаянче. Она будет называться "На страже родных рубежей" и соберет 80 юнармейцев. Ребятам расскажу и покажут, что из себя представляет пограничная служба.

Поддержка

Ценность патриотического движения для молодого поколения видят бизнесмены и общественники, поэтому помогают развивать это направление в Алтайском крае. Так, барнаульский предприниматель и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных приобрел четыре 30-местных палатки, в которых молодые бойцы будут жить на полевых выходах.

Кстати, это не первая помощь предпринимателя патриотическому движению. Ранее он покупал юнармейцам из Барнаула новую форму, в которой они маршировали на Параде Победы, и оплатил поездку отряда "Святогор" из села Алтайское на погранзаставу в Усть-Коксинский район. Здесь ребята пять дней жили бок о бок с пограничниками, по военному распорядку и правилам, как настоящие защитники границы. Наиболее подготовленные ходили в учебные дозоры и патрули.

Армия или детский кружок

Распорядок дня юнармейца в военно-патриотическом лагере можно разделить на две части. В первой половине дня зарядка, завтрак, учебные занятия. Военнослужащие и педагоги обучают школьников тактической подготовке, рукопашному бою, ведут лекции по истории и другим дисциплинам.

После обеда жизнь юнармейцев больше напоминает детский лагерь: творческие занятия и концерты.

"И дискотеки по вечерам проходят. Конечно, нет такого, что ребята у нас как в армии ходят строем и никакой свободы. Они отдыхают, играют в волейбол и футбол. Они, в первую очередь, дети, а уже потом курсанты "Юнармии", — отметил Всеволод Глушков.

В "Юнармии" есть несколько направлений: историческое, краеведческое, экологическое, творческое. Существуют и поисковые отряды, один из них белокурихинский "Русич". Участники отряда недавно вернулись из Калужской области, где исследовали места боев 298-ой пехотной дивизии и искали предметы исторической памяти.

С началом учебного года юнармейцев ждет целенаправленная военно-патриотическая подготовка. Их наставники в отрядах, как правило, отставные военные с большим опытом.

"Юнармию" нельзя назвать просто кружком. Скорее, это движение с государственной поддержкой. Министр обороны подписал приказ о том, что участники движения получают 3 дополнительных балла при поступлении в высшее военное заведение. Но не только это мотивирует школьников. Многих привлекает преемственность легендарных войск. Синие и красные береты юнармейцев напоминают им, что за военно-патриотической работой стоят прославленные подвиги солдат в голубых и краповых беретах. А отряды в зеленых головных уборах, как бывалые пограничники, готовы крикнуть: "Граница на замке!".