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Каникулы по режиму: почему родители отправляют детей на лето в "Юнармию"

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Патриотическое движение в Алтайском крае насчитывает более 7500 участников
Каникулы 'юнармейцев' / фото 'Юнармия' Алтайского края

Каникулы "юнармейцев" / фото "Юнармия" Алтайского края

Служба на погранзаставе, тактическая и боевая подготовка, поисковые операции — вот как проводят летние каникулы юнармейцы. Алтайские школьники старше восьми лет общаются с военнослужащими, участвуют в полевых выходах. Подробности порталу Amic.ru рассказал начальник штаба регионального отделения "Юнармии" Всеволод Глушков

Детский призыв

По словам Всеволода Глушкова, алтайские подростки охотно проводят летние каникулы в отрядах, и родители относятся к движению положительно.

"Лучше пусть ребенок учится собирать-разбирать автомат Калашникова и поёт патриотические песни, чем бесцельно проводит время на фудкорте торгового центра или "сидит" в телефоне", — считает собеседник.

Кстати, немало среди юнармейцев ребят из многодетных и неполных семей, школьников, стоящих на учёте. Для таких детей это возможность понять, что можно жить по-другому.

Совсем недавно, 14 июля, закончилась профильная смена "Юнармеец", которая проходила в селе Нижнекаянча. В лагере подростки пообщались с действующими военнослужащими Алейской бригады, представителями космических и ракетных войск. Лучшие бойцы обучали школьников боевой подготовке и становились судьями межотрядных соревнований.

Вторая смена прошла в селе Ая. Третья начнется 26 июля вновь в Нижнекаянче. Она будет называться "На страже родных рубежей" и соберет 80 юнармейцев. Ребятам расскажу и покажут, что из себя представляет пограничная служба.

Поддержка

Ценность патриотического движения для молодого поколения видят бизнесмены и общественники, поэтому помогают развивать это направление в Алтайском крае. Так, барнаульский предприниматель и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных приобрел четыре 30-местных палатки, в которых молодые бойцы будут жить на полевых выходах.

Кстати, это не первая помощь предпринимателя патриотическому движению. Ранее он покупал юнармейцам из Барнаула новую форму, в которой они маршировали на Параде Победы, и оплатил поездку отряда "Святогор" из села Алтайское на погранзаставу в Усть-Коксинский район. Здесь ребята пять дней жили бок о бок с пограничниками, по военному распорядку и правилам, как настоящие защитники границы. Наиболее подготовленные ходили в учебные дозоры и патрули.

Армия или детский кружок

Распорядок дня юнармейца в военно-патриотическом лагере можно разделить на две части. В первой половине дня зарядка, завтрак, учебные занятия. Военнослужащие и педагоги обучают школьников тактической подготовке, рукопашному бою, ведут лекции по истории и другим дисциплинам.

После обеда жизнь юнармейцев больше напоминает детский лагерь: творческие занятия и концерты.

"И дискотеки по вечерам проходят. Конечно, нет такого, что ребята у нас как в армии ходят строем и никакой свободы. Они отдыхают, играют в волейбол и футбол. Они, в первую очередь, дети, а уже потом курсанты "Юнармии", — отметил Всеволод Глушков.

В "Юнармии" есть несколько направлений: историческое, краеведческое, экологическое, творческое. Существуют и поисковые отряды, один из них белокурихинский "Русич". Участники отряда недавно вернулись из Калужской области, где исследовали места боев 298-ой пехотной дивизии и искали предметы исторической памяти.

С началом учебного года юнармейцев ждет целенаправленная военно-патриотическая подготовка. Их наставники в отрядах, как правило, отставные военные с большим опытом.

"Юнармию" нельзя назвать просто кружком. Скорее, это движение с государственной поддержкой. Министр обороны подписал приказ о том, что участники движения получают 3 дополнительных балла при поступлении в высшее военное заведение. Но не только это мотивирует школьников. Многих привлекает преемственность легендарных войск. Синие и красные береты юнармейцев напоминают им, что за военно-патриотической работой стоят прославленные подвиги солдат в голубых и краповых беретах. А отряды в зеленых головных уборах, как бывалые пограничники, готовы крикнуть: "Граница на замке!".

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

Комментарии

19.07.2019 08:07
- гость -

" Из хорошего железа не делают гвозди, из хороших людей не делают солдат". Лао-Цзы

0  0
19.07.2019 08:14
- гость -

А не посодют? Ведь это готовые террористы. Да и говорят, что прецеденты уже есть .

0  0
19.07.2019 08:19
- гость -

немало среди юнармейцев ребят из многодетных и неполных семей. Для таких детей это возможность понять, что можно жить по-другому.

как это взаимосвязано?

0  0
19.07.2019 08:24
- гость -

С пеленок готовят пушечное мясо для Путина. У Гитлера тоже был гитлерюгенд, помните чем закончилось?

0  0
19.07.2019 08:27
- гость -


19.07.2019 08:24
- гость -


Помним. По официальной версии цианидом обожрался. И что?

0  0
19.07.2019 08:46
кайзер

Куй железо, пока горячо. Вы все как на ладони. Жить по другому нельзя. Жизнь или смерть.

0  0
19.07.2019 09:04
петух с докучаево

для региона в котором живет только материнский капитал и военная ипотека - неплохой сценарий развития событий. Кузница биологического материала

0  0
19.07.2019 09:11
- гость -

19.07.2019 08:24
- гость - А причем тут пушечное мясо? Для него самого это будет полезно. Пусть в реале почувствует себя Рембо, а не на планшете при прохождении. Некоторые говорят армия это зря прожитое время, не согласен в корне. Раньше было время когда подкатывали типа дай прикурить и разводили на все что можно, а после армии с такими гопорями и разговор уже был интересней, прямо не в страх а в азарт. Уверенность элементарная появилась, ответственность. Ну и навыки конечно остались армейские, умение обращаться с оружием не считаю это плохим.

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19.07.2019 09:18
- гость -

Еще береты детям придумали, а что потом

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19.07.2019 09:18
- гость -

А как же православие? Неужто без него обошлись? Непорядок, однако. Где скрепы? И потом, фу девочкам туда идти, им рожать надо.

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19.07.2019 09:22
krash

Вот этой девочки на фото, держащей автомат за рожок пальчики наверное лишние. Видимо тупо пофотаться впервые взяла оружие. Даже не знает как держать. Пиарщики.

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