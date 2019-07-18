Под конец рабочей недели в Алтайском крае разыграются грозы, град и сильный ветер, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России передала штормпрогноз.

Согласно данным синоптиков, 19 июля на большей части территории прогнозируются сложные погодные условия.

Ожидаются дожди, ливни, грозы и град. Также прогнозируется ураганный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости 22 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.

При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, снижают сцепление с дорогой, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

При граде рекомендуется держаться дальше от окон и находится в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попаданий в них молний. Двигаясь на машине, лучше припарковать ее у обочины до улучшения погодных условий.