Минимальная величина пособия по безработице в 2020 году составит 1,5 тыс рублей, максимальная — 8 тыс. рублей, сообщает RNS со ссылкой на Минтруд.

Для граждан предпенсионного возраста минимум составит 1,5 тыс. рублей, максимум — 11 тыс. 280 рублей, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минтрудом.

Стоит отметить, что размер минимального пособия по безработице в 2019 году также составляет 1,5 тыс. рублей, максимального — 8 тыс. рублей. Таким образом, ведомство предложило не повышать размер выплат.

Согласно пояснительной записке к документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, на социальные выплаты в 2020 году будет затрачено 54,32 млрд рублей, в 2021 и 2022 году — по 54,31 млрд рублей.

Также в документе говорится, что в 2020 году прогнозируется увеличение среднемесячной численности зарегистрированных безработных предпенсионеров в 1,6 раза, что связано с проведением федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" и профессиональным переобучением предпенсионеров для трудоустройства.

По прогнозу, в 2020 году будет 150,2 тыс. зарегистрированных безработных предпенсионеров среднемесячно, в 2021 и 2022 году — 150,3 тыс. За январь-июнь 2019 года среднемесячная численность безработных предпенсионеров составила 92 тыс. человек, на конец июня 2019 года — 122,6 тыс.

В связи с этим размер дополнительной потребности на выплаты пособия по безработице в 2020 году составят 2647,8 млн рублей, в 2021 году — 2639,2 млн, в 2022 году — 2631,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бизнесмена в Рубцовске будут судить за получение пособия по безработице.