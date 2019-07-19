Барнаулец убил женщину и с бутылкой водки спрятался в Юбилейном парке

В пятницу днем, 19 июля, в Барнауле произошло убийство женщины, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Убийство произошло на Потоке — историческая часть Октябрьского района города.

"Около 14:20 в одной из квартир дома по адресу Петра Сухова, 77а неизвестный нанес ножевое ранение в шею гражданке. После убийства скрылся в сторону парка Юбилейного", — говорится в паблике.

Подозреваемому на вид 30-35 лет, рост 165-170, худощавого телосложения, русые короткие волосы. Был одет: темно-синяя футболка, затемненные очки, черная бейсболка. В руках была бутылка водки.

Примерно в 17:00 по местному времени подозреваемый был обнаружен в парке и задержан.

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