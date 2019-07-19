Дорогу к селу Курья Алтайского края достраивают к 100-летнему юбилею легендарного оружейника Михаила Калашникова, который изобрел всемирно известный автомат. Речь идет о ремонте участка в 50 километров и двух мостовых сооружениях.

Как сообщает региональный Минтранс, трасса Поспелиха-Курья- граница Казахстана является транзитом грузоперевозок между двумя странами. В ноябре на Родину Калашникова приедет ряд высокопоставленных гостей, поэтому необходимо было обновить дорожное полотно. Причем, половина объема было выполнено уже в прошлом году. Сейчас необходимо уложить асфальт на участке 25 километров.

По словам заместителя начальника Южного ДСУ Дмитрия Фролова, в работе задействовано порядка 50 единиц техники и 80 дорожников. На одном из участков применяется метод холодной регенерации, который позволяет значительно укрепить основание дороги, перерабатывая старое покрытие с добавлением цемента. Завершить все мероприятия на трассе планируется в сентябре этого года. На сегодняшний день уже уложено 18 км основания, 15 км выравнивающего и около 4 км верхнего слоя.

Напомним, на территории региона реализуется национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которого в этом году будет обновлено более 200 объектов во всех районах. Общая сумма средств, направленная из бюджетов всех уровней, составила порядка 6 млрд рублей. В данный момент работы ведутся на 150 участках краевого и местного значения.