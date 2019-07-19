Июнь отметился небывалым спросом на приобретение квартир в новостройках через договоры долевого участия (ДДУ), сообщает "Алтайский портал недвижимости".

За месяц россияне заключили с застройщики 11,7 тысяч таких документов с дольщиками. Это абсолютный рекорд за все время ведения такой статистики.

Схожая ситуация наблюдается в Алтайском крае. За 6 месяцев число таких сделок составило 5776. Это на 28% выше показателей аналогичного периода прошлого года, когда количество ДДУ составило 4 511.

В целом, за полугодие количество подобных сделок выросло на 28%. Столь высокий спрос связывают с изменениями законодательства, которые вступили в силу в июле.

Речь идет о федеральном законе № 175-ФЗ, который закрывает для застройщиков прямой доступ к деньгам дольщиков. Отныне эти средства будут храниться на специальных эскроу-счетах до того момента, пока дом не будет сдан.

Застройщику же предложат возводить объекты за собственные или кредитные средства, получить которые будет не так просто. Банки будут серьезно оценивать каждый проект, прежде чем выдать деньги на строительство.

В ожидании перехода на так называемое проектное финансирование алтайские застройщики активно получали разрешения на новое строительство, поэтому к середине 2019 года на рынке Барнаула стартовало много новых проектов, которые пока находятся на нулевом цикле.

Горожане, стремившиеся приобрести жилье посредством долевого участия, опасаясь, что дальнейшее промедление приведет к росту стоимости квартир, стали активно вкладывать деньги в новые проекты, пока цена не подскочила.

Застройщики же могли скупать часть квартир сами у себя, чтобы до вступления в силу закона реализовать 10% площадей. Это позволило этим зданиям не попасть под закон.