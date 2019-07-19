Фото: vk.com/barneos22

Жительница Барнаула опубликовала в паблике Barnaul22 фотографии здания детского сада №249 ("Теремок"), на которых видно осыпающуюся штукатурку фасада.

"Здание находится в очень печальном состоянии уже очень давно, никаких мер не принимается, — пожаловалась горожанка. — Садик закрывали, якобы на ремонт, но ничего не изменилось".

Она также приложила фото ответа городского комитета по образованию, в котором говорится о том, что в 2019 году на ремонт детского сада средств не заложено.

Тем не менее, смета на будущие ремонтные работы уже составлена. В общей сложности, на них потребуется почти 2,8 млн рублей.

"В связи с отсутствием резервных средств на проведение ремонтных работ в текущем году, вопрос о выполнении работ по ремонту фасада здания дошкольной образовательной организации будет рассмотрен при планировании на 2020 — 2021 годы", — следует из документа на снимке.