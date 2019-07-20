Барнаул минувшей ночью накрыло туманом "из фильма ужасов"

Жители Барнаула начали сравнивать туман с фильмами ужасов / Фото: vk.com/barneos22 vk.com/incident22

Барнаул в ночь с пятницы на субботу 20 июля окутал туман, который горожане в соцсетях назвали жутким. Свои фотографии и комментарии они опубликовали в популярных сообществах "Барнаул 22" и "Инцидент Барнаул".

Жителей краевой столицы смутило данное явление. Как минимум, из-за очень густого тумана видимость на улицах местами доходила до 10-20 метров.

Некоторые даже начали сравнивать туман с фильмами ужасов: "Мгла. Сегодня как раз какие-то насекомые под окнами орали", "В районе Пионера какой-то странный шар", "Не знаю... где и как, но у нас пахнет этот туман белизной", "Что за туман? Что за шар? Почему я выхожу на улицу и пахнет химией?", "Вижу туман и сразу вспоминаю тот страшный фильм", "Жуть вообще".

Другие не разглядели в тумане ничего пугающего: "Завтра все за грибами", "С каких пор туман стал жутким? Вот тарифы ЖКХ гораздо страшнее", "Обыкновенное природное явление, просто горожане стали — не горожане", "В МЧС ответили, что все нормально".