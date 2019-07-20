Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области предостерег власти всех уровней от проявлений чванства и хамства в отношении простых граждан, сообщает РИА "Новости".

"К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием", — сказал Путин.

По его словам, главная цель власти любого уровня — и муниципального, и регионального, и федерального — заключается в том, чтобы создать для людей достойные условия для жизни, "особенно если люди попали в такую сложную ситуацию, как сейчас здесь в регионе".

Путин подчеркнул, что "на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство".

В настоящее время в восьми районах Иркутской области, где в конце июня начался паводок, действует режим ЧС. В результате подтопило 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. В результате ЧП пострадали более 38 тысяч человек, 25 погибли. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.

Ранее Путин сравнил чиновников с владельцами средств повышенной опасности, поскольку каждый представитель власти должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми.