Минпромторг разработал проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, согласно которому России необходимы меры по упрощению регулирования торговли алкоголем в рознице, пишет РБК.

Производство и потребление пива в России снижалось как минимум с 2011 года, свидетельствуют данные Росстата. В 2012 году в стране было произведено 994 млн дкл пива, а продано в рознице (с учетом импорта) 1 млрд дкл. В 2017 это были, соответственно, 756 млн и 724 млн дкл. В прошлом году, когда Россия принимала ЧМ-2018, отрасль показала небольшой рост: производство выросло до 774 млн дкл, а продажи — до 792 млн дкл.

В документе ведомство, в частности, предлагает "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания".

Пивовары инициативу Минпромторга поддерживают. А вот Минздрав напомнил о нацпроекте "Демография", главноая задача которого — снижение продаж алкоголя и увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.

В июле 2016 года Госдума приняла очередные поправки, ограничившие производство и продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 л. На тот момент в таких бутылках, по оценкам производителей, продавалось около 20-25% всего пива на российском рынке. Основным лоббистом такого ограничения пивовары называли UC Rusal, так как вырос спрос на алюминиевую тару.

Запрет на производство пива в больших пластиковых бутылках вступил в силу с 1 января 2017 года, а их розничная продажа прекратилась 1 июля того же года. Исключение впоследствии сделали только для пива, которое Россия экспортирует.

Ранее правительство России согласилось дать АЗС дополнительный заработок, чтобы ограничить рост цен на топливо. Решение о возврате торговли алкоголем на заправках принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Кроме того, ранее правительство России выразило намерение побороть санкции увеличением продаж алкоголя россиянам в алюминиевых банках, сняв с такой продукции ряд серьезных ограничений.