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Россиян предупредили о росте цен на красную икру и рыбу на 30%

, ИА "Амител"
Согласно данным Росстата, средняя цена за российскую икру лососевых в июне составила 3602 руб. за кг
Говорят, что к концу 2018 года цены на красную икру в России снизились до 3768 руб / Фото: nk-hotel.ru

Говорят, что к концу 2018 года цены на красную икру в России снизились до 3768 руб / Фото: nk-hotel.ru

Цены на красную икру и рыбу вырастут в текущем году на 25-30%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу информационного агентства по рыболовству Александра Савельева.

По прогнозам, вылов лососевых в этом году будет 430 тыс. тонн, тогда как в прошлом он составил почти 700 тыс. тонн.

"На Дальнем Востоке начались продажи лососей набирающей обороты "красной путины". Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сказал Савельев.

По его словам, сахалинскую горбушу продают по цене в 320-380 руб. за кг, камчатскую кету — по 390-410 руб., симу — по 550-570 руб. Вместе с ростом улова лососей цены снизятся, но не вернутся к уровню 2018 года, когда был установлен рекорд по вылову, считает эксперт.

Согласно данным Росстата, средняя потребительская цена за отечественную икру лососевых в июне составила 3602 руб. за кг, это на 2,62% меньше, чем в январе (3697 руб.). В 2018 году цены составляли 3922 руб. в январе и 3965 руб. в мае, летом же стоимость икры росла: в июне — до 3973 руб., в июле — до 3990 руб., в августе — до 3997 руб. К концу года цены снизились до 3768 руб.

Средние цены на охлажденную и мороженую рыбу лососевых пород в июне 2019 года составили 723 руб. за кг (в прошлом году было 708 руб., в январе текущего — 726 руб.).

В декабре прошлого года российские пенсионеры были возмущены ценой на красную икру, когда обнаружили, что икра на рынке продается по тем же ценам, хотя по телевизору им рассказали, что деликатес дешевеет чуть ли не по часам.

До этого Росрыболовство сообщило о резком падении цен на красную икру, якобы стоимость в декабре упала в два раза.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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