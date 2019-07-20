Польская полиция в ходе самых масштабных в своей истории поисков обнаружила тело пропавшего более недели назад пятилетнего мальчика из России, сообщает телеканал "360".

Ранее мальчика в неизвестном направлении увез отец, который в тот же вечер покончил с собой. "Ты больше никогда не увидишь сына", — написал мужчина своей жене в SMS, которое отправил ей вечером 10 июля. Ребенка искали больше недели.

Dawid chłopiec, którego poszukujemy, przebywał w środę pod opieką ojca. Mężczyzna był wówczas ubrany w czarną kurtkę, granatowe materiałowe spodnie oraz koszulę polo z jasnym kołnierzykiem. Publikujemy jego zdjęcie. Prosimy o kontakt osoby, które widziały go 10 lipca wieczorem. pic.twitter.com/WxUPPVhnKF — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 12 июля 2019 г.

О страшной находке рассказал представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек, подчеркнув, что нашли тело того самого мальчика: "Об этом свидетельствует, в частности, его одежда". Также об этом говорится в Twitter полиции Варшавы: "Нашли тело ребенка. Мы выражаем искренние соболезнования семье".

Отец с пятилетним Давидом Жуковским были вместе в городе Гроджиск Мазовецкий, который находится неподалеку от Варшавы. Мужчина забрал мальчика 11 июля. После этого их следы потерялись.

Известно, что до этого мужчина поругался с матерью мальчика. После этого он увез сына в неизвестном направлении.

Вечером мужчину нашли мертвым на железнодорожном переезде. Предположительно, он свел счеты с жизнью. В трех километрах от мертвого тела нашли машину мужчины, но мальчика в ней не было. Полиция обнаружила в салоне следы крови ребенка.

Начались поиски, в ходе которых были задействованы более 100 полицейских и 200 военных, а также пожарные. Территорию обследовали при помощи беспилотников, собак и вертолета. По многим телеканалам Польши и на различных информационных сайтах постоянно демонстрировалась фотография мальчика. Были отсмотрены записи с камер видеонаблюдения и проверены все сигналы, которые пришли от жителей.

"О том, что отец ребенка действовал спланировано, свидетельствует прежде всего его поведение. Человек, который действует хаотично, совершает некоторые ошибки. На этом этапе, несмотря на несколько дней поисков, не удалось найти мальчика, поэтому все это позволяет предположить, что действия были спланированными и продуманными", — ранее сказал официальный представитель окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

Представитель комендатуры полиции Варшавы Сильвестр Марчак отметил, что поиски Давида признаны самыми масштабными в истории польской полиции.