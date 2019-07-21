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Алтайские экологи добились прекращения золотодобычи на реке Ануй

, ИА "Амител"
Суд запретил добычу золота из-за нарушений природоохранного законодательства
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Центральный районный суд Барнаула вынес решение по иску Алтайской краевой общественной организации "Экологический актив" против золотодобытчков.

Как сообщил координатор группы общественного экологического мониторинга ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков, судья счел законными исковые требования и запретил золотодобычу на реке Ануй в Солонешенском районе из-за нарушений природоохранного законодательства.

"Добыча россыпного золота – один из самых разрушительных видов добычи полезных ископаемых, поскольку она производится в руслах в долинах рек. Река отводится в сторону и в осушенном русле вынимаются вскрышные породы, поднимаются золотосодержащие пески, ведется их промывка", — пояснил Грибков.

По его словам, загрязненная взвесями вода попадает в реку, разрушается и сама долина. Это приводит к уничтожению пастбищных и сенокосных угодий. То, что добыча ведется выше по течению от сел, не может не сказываться на качестве воды, что снижает запасы рыбы, утверждает активист.

Он уверен, что удельный вес негативного воздействия при добыче россыпного золота не сопоставим с негативом от добычи рудного золота. Средние запасы одного месторождения россыпного золота – несколько десятков килограммов, 50-100, редко больше.

На другой чаше весов целая речная экосистема, ущерб может быть в сотни и даже тысячи раз больше полученной экономической выгоды, добавил защитник экологии.

"Вынесено правосудное решение, которое отвечает интересам общества и государства в сохранении благоприятной окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, — прокомментировал удовлетворение иска Грибков. — Ведь ради 57 килограммов золота, которые содержит месторождение реки Ануй, под угрозу ставились здоровье и качество жизни населения нескольких сёл, охраняемые законом объекты растительного и животного мира, бесценные археологические памятники".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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