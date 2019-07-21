Вице-премьер РФ Ольга Голодец по итогам совещания в Республике Алтай сообщила журналистом о решении провести в регионе международные соревнования по рафтингу, сообщает ТАСС.

Планируется, что оно пройдет в 2023-2024 годах. Время проведения зависит от того, когда будет подготовлена соответствующая масштабу турнира инфраструктура.

Ранее врио главы республики Олег Хорохордин уточнил, что региональное правительство по просьбам спортсменов рассматривает возможность строительства гребного канала в Горно-Алтайске.

"Есть предложение создать у нас базовый центр Сибири по развитию видов спорта на бурной воде, что позволит готовить спортсменов в таких видах, как слалом, рафтинг, родео, экстремальный сплав, а также водных гидов-инструкторов для туристов", — заявил Хорохордин.

Он напомнил, что республиканские рафтеры регулярно отстаивают честь России на международных соревнованиях. Они уже становились золотыми и серебряными призерами чемпионатов мира.