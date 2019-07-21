Тысячи горожан посетили масштабную праздничную программу в Заринске, приуроченную одновременно ко Дню города и ко Дню металлурга.

Концерт группы "На-На", Игоря Корнелюка и Лолиты прошел под аккомпанементы дождя, который обильно полил собравшихся на центральной площади людей.

Но даже непогоде не удалось омрачить праздник. Вооружившись зонтиками, заринчане продолжили наслаждаться выступлением популярных исполнителей.

Праздник, устроенный градообразующим предприятием "Алтай-Кокс", завершился красивым фейерверком.