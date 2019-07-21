Воскресенье, 21 Июль, 17:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,87
€ 70,79
Обь
215см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Пожар в барнаульской многоэтажкеОтключения горячей воды-2019
Новости

Певица Molly предстала обнаженной после концерта в Altay Palace

, ИА "Амител"
Экс-солистка группы SEREBRO прикрылась пальмовой ветвью
Фото: instagram.com/serebro_official

Фото: instagram.com/serebro_official

После концерта в игорной зоне Altay Palace, экс солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом Molly, порадовала своих поклонников новыми фотографиями, где она предстала совсем без одежды.

Интимные места певица прикрыла только пальмовой ветвью. Провокационные снимки она опубликовала в своем Instagram.

"Я хочу быть частью твоего лета, — подписала фото Серябкина. — Я навсегда хочу быть частью твоей жизни".

Некоторые подписчики посчитали, что слова обращены к конкретному человеку – продюсеру Максиму Фадееву, роман и расставание с которым приписывают Molly.

Также поклонники обратили внимание, что это очередное фото, где исполнительница скрывает живот. СМИ распространяют информацию, что она может быть беременна.

 

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.07.2019 15:35
- гость -

Тётка в трусах, а чё ни в бюзике, то ей можно (титек нету)

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
17:12
Парень пойдет под суд за секс со школьницей в Горном Алтае 0
16:44
МЧС раскрыло причину дымки в Алтайском крае 0
16:26
Путин ожидает снижения ставок по ипотеке в 2019 году 0
15:52
Автомобиль "Жигули" перевернулся в центре Барнаула 0
15:22
Две высотки загорелись за час в Новосибирске 1
14:50
Певица Molly предстала обнаженной после концерта в Altay Palace 1
14:27
Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Барнауле 1
13:57
"Жутковато стало": туристов напугал памятник без лица на Алтае 0
13:29
Алтайский край получит 34,8 млрд рублей на нацпроект "Демография" 1
12:54
Житель Новосибирска насмерть сбил лося, пострадал ребенок 0
12:30
Туристы из Омска и Новосибирска попали в жесткое ДТП на Алтае 1
11:55
Онлайн-доступ в Госархив откроют жителям Алтайского края 1
11:25
"На-На", Корнелюк и Лолита под дождем. Заринск отметил День города 2
10:36
Асфальт провалился в Барнауле рядом с гостиницей "Сибирь" 8
10:04
Таксисты Новосибирска вдвое подняли цены из-за дождей 0
09:39
Международный чемпионат по рафтингу проведут в Горном Алтае 0
09:06
21 июля в Барнауле пройдет масштабный конноспортивный праздник 0
08:35
Алтайские экологи добились прекращения золотодобычи на реке Ануй 3
08:02
21 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, ливни и грозы 0
06:48
Казанская икона Божьей матери: какими чудесами славится святой лик 3
06:32
Первый человек на Луне: как это было 0
06:01
Не забудьте зонтик: какой будет погода в воскресенье в Алтайском крае 0
00:48
Жители алтайского села скинулись по 200 рублей и починили мост 2
23:36
Пятилетнего мальчика из России, увезенного отцом, нашли мертвым в Польше 0
22:58
"Будем продавать пиво в школьных буфетах?": Онищенко подаст в суд на чиновников 6
21:38
Лобовое стекло лопнуло у самолета SSJ-100 во время полета 12
21:12
Россиян предупредили о росте цен на красную икру и рыбу на 30% 6
20:26
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем ради рентабельности бизнеса 8
19:47
Алтайские спортсмены выступили за сборную России на ЧМ по пауэрлифтингу 0
18:54
Новосибирцы, хватая "просрочку", устроили давку у мусорных баков возле "Ленты" 16
18:35
От +8 до +29: погода в Алтайском крае на 21 июля 0
17:59
Сочинцы похитили почти 2000 "квадратов" земли санатория МВД России 3
17:38
Две тысячи жителей Алтая были покусаны и поцарапаны с начала 2019 года 0
16:59
Правительство разрешило увеличить "Орешкину дюжину" до 14 заместителей 2
16:43
Детский сад в Камне-на-Оби обещали сдать в декабре, но пока нет даже стен 2
15:57
Водитель с лопатой спас девушку от насильника на омской АЗС 4
15:25
Въехал в "Газель" с людьми: ребенок погиб и трое пострадали в ДТП на Алтае 2
14:59
Число микрозаймов выросло в России на 18% в первом полугодии 2
14:45
Машины жителей Бийска могут изменить свой цвет из-за "красочного тумана" 2
13:49
Профессия учителя стала наименее востребованной в России 1
13:30
Родители онкобольных алтайских детей рассказали о проблемах с лекарствами 1
12:53
Карту с украинским Крымом опубликовало посольство России в Великобритании 3
12:08
Путин: серьезно ограничивать стоимость топлива опасно и неправильно 10
11:32
Самолеты вылетели из аэропорта Барнаула после тумана 0
10:59
Барнаулец украл из торгового центра летне-осенний набор одежды 0
10:48
Новую причину инсультов и инфарктов выявили медики 0
09:49
Путин предостерег чиновников от "чванства и хамства" в отношении россиян 4
09:20
Барнаул минувшей ночью накрыло туманом "из фильма ужасов" 7
08:53
Основную причину гибели россиян на дорогах назвали в ГИБДД 3
07:09
Сладко, но страшно: подборка неудавшихся тортов 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.