После концерта в игорной зоне Altay Palace, экс солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом Molly, порадовала своих поклонников новыми фотографиями, где она предстала совсем без одежды.

Интимные места певица прикрыла только пальмовой ветвью. Провокационные снимки она опубликовала в своем Instagram.

"Я хочу быть частью твоего лета, — подписала фото Серябкина. — Я навсегда хочу быть частью твоей жизни".

Некоторые подписчики посчитали, что слова обращены к конкретному человеку – продюсеру Максиму Фадееву, роман и расставание с которым приписывают Molly.

Также поклонники обратили внимание, что это очередное фото, где исполнительница скрывает живот. СМИ распространяют информацию, что она может быть беременна.