Барнаульская туристическая группа "Романтик" Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения из восьми человек оказалась в районе схода лавины, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Это случилось в воскресенье, 21 июля, когда они находились рядом с вершиной ДВС Северо-Чуйского хребта (3690 метров над уровнем моря).

В результате под лавиной оказались два человека. Туристы их извлекли собственными силами. Один из них получил вывих руки и переломы ребер.

Второму повезло меньше – он скончался. Погибшему мужчине было 62 года. На место ЧП отправили группу спасателей. Пострадавшего и тело погибшего эвакуируют вертолетом.