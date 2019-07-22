Посетители пляжно-развлекательного комплекса "Причал 22" в Яровом высоко оценили шоу, которое продемонстрировала украинская певица Maruv 20 июля.
Видеозапись с концерта, где исполнительница поет песню Siren Song, опубликована в группе "Курорт Яровое. Алтайский край. Афиша 2019" в социальной сети "ВКонтакте".
Практически все комментаторы сошлись во мнении, что шоу было ярким и впечатляющим, а сама Maruv – неотразима. Никто из них не выразил сожаления, что заплатил 1200 рублей за вход.
Правда, некоторым показались некомфортными условия, созданные организаторами.
"Была на этом концерте, впечатление все испорчено тем, что было очень душно! Все-таки концерты надо делать на открытом воздухе, организаторам большой минус!" – написала одна из посетительниц.
Maruv еще раз прилетит в Алтайский рай 3 августа, чтобы выступить на фестивале Altai Palace Fest.
Комментарии
Ничего не пойму, какие то украинцы к нам приезжают, а они санкции за это не боятся получить
А, это Мару, которая от мамы в Крыму не отреклась ради Евровидения
Оргия на сцене какая то только без мужиков, правильный вектор держим, детей не забываем брать с собой, пусть привыкают к искусству.
Музыка одна, сцены меняются. Порнуха.
это что за 4 шалавы?
22.07.2019 12:22
- гость - Вы просто хам. То что вас не завело это проблема ваша и вашего уролога.
22.07.2019 12:29
- гость -
ну простите, шалавы, стоящие раком, крутящие жопами и раздвигающие ноги перед тысячной толпой меня не заводят
22.07.2019 12:40
- гость - Золотой корень- смотри инструкцию по применению, еще тебе поможет моралья кровь, сбруя бобра ну там спиртом не переборщи, а то и алкоголиком можно стать. Виагру не советую, временно и дорого. Есть средства поправить твою проблему, тут главное не отчаиваться и искать и искать. Гугл в помощь
Понимаю, что это очень не воспитано, но мне на полуголых девиц смотреть нравится. Тестостерон виноват. Всяко лучше чем на ЛГБТ представителей. Хотя я вполне толерантный, но ЛГБТ не нравятся. Тестостерон виноват. Он не толерантный
22.07.2019 12:50
- гость -
И что из перечисленного тебе помогло?
А Мару еще и с принципами. Вообще удивляюсь, когда бабы не боятся, там, где мужики боятся. Может потому что бабы глупее, поэтому не понимают опасности? Не могут же бабы быть смелей мужиков
22.07.2019 12:50
- гость -
сразу видно, что опыта использования подобных таблеток много. Перед вами надо сразу или ноги раздвигать или таблетки пить, по другому не работает уже? Жаль вас
Да, бабы иногда удивляют, возьмут ляпнут, пошли вы со своим Евровидением, я буду в Россию с концертами ездить. Ну не дура? На что Европу променяла?
22.07.2019 13:05
- гость - Вон людям нравится смотреть, их много а тебе и не нравится и ты один. Чувствуешь свою проблему?
22.07.2019 13:09
гость
у нас она лавэху стрижет, а в гейропе своих фриков хватает. там она будет непопулярна