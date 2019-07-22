Посетители пляжно-развлекательного комплекса "Причал 22" в Яровом высоко оценили шоу, которое продемонстрировала украинская певица Maruv 20 июля.

Видеозапись с концерта, где исполнительница поет песню Siren Song, опубликована в группе "Курорт Яровое. Алтайский край. Афиша 2019" в социальной сети "ВКонтакте".

Практически все комментаторы сошлись во мнении, что шоу было ярким и впечатляющим, а сама Maruv – неотразима. Никто из них не выразил сожаления, что заплатил 1200 рублей за вход.

Правда, некоторым показались некомфортными условия, созданные организаторами.

"Была на этом концерте, впечатление все испорчено тем, что было очень душно! Все-таки концерты надо делать на открытом воздухе, организаторам большой минус!" – написала одна из посетительниц.

Maruv еще раз прилетит в Алтайский рай 3 августа, чтобы выступить на фестивале Altai Palace Fest.