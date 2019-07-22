Американские ученые из Техаса сделали вывод, что самый эффективный способ улучшить сон – принять теплую ванну, сообщает издание о медицине и здоровье Medicalxpress.
Они провели титанический труд, проанализировав свыше пяти тысяч исследований на тему борьбы с бессонницей.
Сопоставив результаты авторов работ, они заявили, что наиболее надежный и безопасный для здоровья способ – принять теплую ванну за полтора часа перед сном. Температура воды при этом должна быть на уровне 40-43 градусов по Цельсию.
Это не только ускорит засыпание в среднем на 10 минут, но и значительно повысит качество сна, утверждают американцы.
Комментарии
Быстрее всего уснуть помогает теплая ванна
Блин, я в этом месяце напринимался ванн, полторы штуки за месяц на воду накрутило, теперь уснуть не могу
Опять ученые не учли нажи цены на ЖКХ ? ) )
Ученые назвали лучший способ борьбы с бессонницей
***
Алкоголь же.
Секс с чужой женой. Сон яки младенца, но у себя дома)