Квартиры в стиле прованс, который также называют "французский кантри", на рынке вторичной недвижимости Барнаула встречаются часто. Большинство из них отличаются дорогим ремонтом и обилием интересных деталей. Смотрим, что сейчас есть в продаже.

6,5 млн рублей

На Змеиногорском тракте продается трехкомнатная квартира площадью 79 квадратных метров. Планировка объекта включает спальню с хрустальными люстрами, картинами, овальным зеркалом, гостиную с барной стойкой, камином, кухню с бронзовыми кранами. Также в квартире находятся детская комната с уголком-библиотекой и санузел в античном стиле с английской раковиной.

Как отмечает риелтор, занимающийся продажей, в квартире сделан качественный ремонт, на стенах – фактурная штукатурка, на потолке – лепнина, на полу – паркет. Цена объекта – 6,5 млн рублей.

7,9 млн рублей

В квартале "Лазурный" на продажу выставлена еще одна стилизованная квартира. В "трешке" площадью 105 квадратных метров есть две спальных комнаты. Одну из них украшает бесшовная фреска. Также в квартире предусмотрены гостиная с рабочей зоной, кухня с многоуровневым освещением, кладовая с местом для второго холодильника.

В гардеробной комнате есть шкаф, рассчитанный на 64 пары обуви, а также теплый пол, где эту обувь можно просушить. Свет в гардеробной и кладовой включается автоматически при движении. Собственники просят за квартиру 7,9 млн рублей.

14 млн рублей

На улице Брестской продается трехкомнатная квартира с авторским ремонтом. Планировка включает кухню, гостиную, две спальные комнаты, санузел.

"Экологически чистые материалы европейского качества гармонично сочетаются с эксклюзивным интерьером", – сказано в объявлении.

Встроенный гарнитур в кухне выполнен из дуба, столешница и мойка – из искусственного камня. Межкомнатные двери и плинтусы – из натурального дерева, выключатели, светильники, краны – из бронзы. Люстры ручной работы выполнены из богемского стекла, бронзы, шелка и хрусталя. Квартира продается за 14 млн рублей.