Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" стартует 23 июля в Барнауле

Торжественное открытие ХХI Всероссийского Шукшинского фестиваля пройдет во вторник, 23 июля, в Барнауле. Церемония начнется в 18 часов.

По красной дорожке перед Алтайским краевым театром драмы пройдут почетные гости и участники Шукшинского кинофестиваля: президент Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко, председатель жюри Валерий Фомин, актеры Андрей Мерзликин, Игорь Жижикин, Алиса Гребенщикова, кинорежиссеры Алексей Петрухин, Лидия Боброва, Алексей Федорченко, Владимир Котт и другие. Участниками большого события станут соратники Василия Шукшина, режиссеры Ренита и Юрий Григорьевы, фоторепортер Анатолий Ковтун. В составе писательской делегации в Алтайском крае в дни всероссийского фестиваля будут работать москвичи Павел Басинский и Михаил Павлов, Андрей Дмитриев из Харькова и Василий Авченко из Владивостока, Михаил Тарковский из Красноярского края и лауреат Шукшинской литературной премии этого года писатель из Ангарска Игорь Корниенко.

В 18 часов 30 минут на сцене Театра драмы начнется церемония открытия кинофестиваля. Ее участников будет приветствовать глава региона Виктор Томенко. Также на сцену с творческим поздравлением выйдут почетные гости, будет представлена программа кинофестиваля.

В 20 часов в кинотеатре "Мир" состоится показ фильма – открытия Шукшинского кинофестиваля – картина Алексея Петрухина "Последнее испытание". Всего в конкурсной программе фестиваля десять картин. Их покажут на площади перед Алтайским краевым театром драмы. Здесь же 23 июля на большом экране все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию торжественного открытия ХХI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Главным днем всероссийского фестиваля, посвященного нашему легендарному земляку, станет суббота, 27 июля. Гостей в этот день будут встречать на родине писателя, актера, режиссера. В селе Сростки пройдет несколько больших событий – это XX фестиваль песенного творчества "В гостях у Шукшина" и II Межрегиональный фестиваль народного творчества "Правда Шукшина". Также всех желающих пригласят на открытие двух интересных проектов – фотовыставку Анатолия Заболоцкого "Жизнь подарила увидеть" и выставку скульптур Леонтия Усова "Шукшин и другие". В местной библиотеке состоится творческая встреча с писателями "Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия".

На горе Пикет с 12 часов будут работать интерактивные площадки объединения "Город мастеров" под названием "Алтай мастеровой". А в 16 часов здесь начнется художественно-публицистическая программа: вручение Шукшинской литературной премии и призов Шукшинского кинофестиваля. Именитые литераторы и кинематографисты всегда с особой искренностью и уважением обращаются с этой сцены к жителям и гостям Алтайского края. Завершит официальную программу на Пикете концерт Марины Девятовой и шоу-балета ЯR-dance.



