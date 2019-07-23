Германия готовится объявить безвизовый режим для россиян моложе 25 лет, пишет BFM.RU со ссылкой на форум "Петербургский диалог", который открылся в пригороде Бонна 18 июля и на котором обсуждались детали возможного решения.
Безвиз открыл бы новые возможности для учебного туризма. А после учебы есть шанс остаться в Германии.
Самое сложное в процессе поступления – получить стипендию от Германской службы академических обменов или от фондов. Если нет стипендии, надо иметь на банковском счете около восьми тысяч евро. Причем это так называемый блокированный счет. С него студент может снимать только около 700 евро в месяц. Получить стипендию можно только пройдя несколько этапов испытаний.
Учебную визу чаще всего дают на год. Потом ее надо продлевать – принести документы, что ты все еще учишься. А в Германии во многих вузах отчисляют каждого третьего.
О том, что Польша и Чехия пока не очень рады безвизовым планам Германии, уже написала газета Hannoversche Allgemeine. Но российская молодежь для Германии, как считают эксперты, – это суперход.
Стоит отметить, что идея безвиза обсуждалась на этом же форуме и год назад. Тогда уполномоченный правительства Германии по взаимоотношениям с Россией Дирк Визе выступил за то, чтобы граждане России моложе 25 лет могли приезжать в страны Европы без виз, пишут "Новые известия".
Визе также отметил "признаки сближения России и Германии". По его словам, необходимо убедить молодое поколение россиян, что европейцы готовы к диалогу. Также поездки к своим соседям помогли бы российской молодежи избавиться от предрассудков в отношении Европы и Германии, это облегчило бы школьный и студенческий обмен.
Ранее сообщалось, что россияне могут посещать без виз рекордное количество стран.
Комментарии
Эх черт, где мои 25 лет....
23.07.2019 13:42
krash А то бы ты слился к Гансам, и слил бы все что знаешь, благо хоть информации никакой. Сейчас бы сидел в шортиках в кафе с Густавом и обсуждал бы концерт Рамштайна в России, да?!