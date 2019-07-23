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Безвизовый режим для россиян моложе 25 лет вновь обсуждали в Германии

, ИА "Амител"
Сама идея безвиза для молодых россиян рассматривается в Германии уже не первый год
Учебную визу в Германии чаще всего дают на год / Фото: u4ebagermania.ru

Учебную визу в Германии чаще всего дают на год / Фото: u4ebagermania.ru

Германия готовится объявить безвизовый режим для россиян моложе 25 лет, пишет BFM.RU со ссылкой на форум "Петербургский диалог", который открылся в пригороде Бонна 18 июля и на котором обсуждались детали возможного решения.

Безвиз открыл бы новые возможности для учебного туризма. А после учебы есть шанс остаться в Германии.

Самое сложное в процессе поступления – получить стипендию от Германской службы академических обменов или от фондов. Если нет стипендии, надо иметь на банковском счете около восьми тысяч евро. Причем это так называемый блокированный счет. С него студент может снимать только около 700 евро в месяц. Получить стипендию можно только пройдя несколько этапов испытаний.

Учебную визу чаще всего дают на год. Потом ее надо продлевать – принести документы, что ты все еще учишься. А в Германии во многих вузах отчисляют каждого третьего.

О том, что Польша и Чехия пока не очень рады безвизовым планам Германии, уже написала газета Hannoversche Allgemeine. Но российская молодежь для Германии, как считают эксперты, – это суперход.

Стоит отметить, что идея безвиза обсуждалась на этом же форуме и год назад. Тогда уполномоченный правительства Германии по взаимоотношениям с Россией Дирк Визе выступил за то, чтобы граждане России моложе 25 лет могли приезжать в страны Европы без виз, пишут "Новые известия".

Визе также отметил "признаки сближения России и Германии". По его словам, необходимо убедить молодое поколение россиян, что европейцы готовы к диалогу. Также поездки к своим соседям помогли бы российской молодежи избавиться от предрассудков в отношении Европы и Германии, это облегчило бы школьный и студенческий обмен.

Ранее сообщалось, что россияне могут посещать без виз рекордное количество стран.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

23.07.2019 13:42
krash

Эх черт, где мои 25 лет....

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23.07.2019 13:48
- гость -

23.07.2019 13:42
krash А то бы ты слился к Гансам, и слил бы все что знаешь, благо хоть информации никакой. Сейчас бы сидел в шортиках в кафе с Густавом и обсуждал бы концерт Рамштайна в России, да?!

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